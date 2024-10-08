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Нобель по физике присужден Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону

Роман Сулима
8 октября 2024 г.

Нобелевскую премию по физике за 2024 год получили Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады - за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей".

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Лауреаты Нобелевской премии по физике 2024 года Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон
Джон Хопфилд и Джеффри ХинтонФото: Christine Olsson/TT News Agency via AP/picture alliance

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2024 году стали Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады. Это решение Шведской королевской академии наук огласил в столице Швеции во вторник, 8 октября, Нобелевский комитет. Премия была присуждена за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей".

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по физике вручали 117 раз, ее лауреатами стали 224 человека. Размер премии составляет 11 млн шведских крон (порядка 825 тысяч евро).

Лауреаты Нобелевской премии по физике прошлых лет

В 2023 году Нобелевской премии по физике были удостоены Пьер Агостини из университета Огайо (США), Ференц Краус из Института имени Макса Планка и Университета имени Людвига-Максимильяна в Мюнхене (ФРГ) и Анн Л'Улье из университета Лунда (Швеция). Премия была присуждена за "экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе".

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2022 года стали американец Джон Клаузер, француз Ален Аспект и австриец Антон Цайлингер. Они были удостоены этой награды за разработку экспериментальных инструментов, которые заложили основу для новой эры квантовых технологий. "Возможность манипулировать и управлять квантовыми состояниями и всеми их слоями свойств дает нам доступ к инструментам с неожиданным потенциалом", - пояснил свое решение комитет.

В 2021 году Нобелевская премия в области физики была присуждена немецкому ученому Клаусу Хассельману (Klaus Hasselmann), итальянцу Джорджо Паризи и американцу японского происхождения Сюкуро Манабэ. Хассельман и Манабэ были удостоены награды за "физическое моделирование земного климата, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления".

Нобелевская неделя продолжается

Днем ранее оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины открыло так называемую нобелевскую неделю. Награда была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за открытие микроРНК.

В среду, 9 октября, станут известны имена нобелевских лауреатов по химии, 10 октября - по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября - лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Банком Швеции в 1968 году.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля и вручаются с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. ТНобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

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