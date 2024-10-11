Нобелевская премия мира 2024: за что ее дали Nihon Hidankyo

Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки - ассоциация Nihon Hidankyo - удостоена Нобелевской премии мира за 2024 год. О деятельности организации и реакции на присуждение ей премии - DW.

Ассоциация Nihon Hidankyo, представляющая интересы людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года, была названа в пятницу, 11 октября, лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год. Награда присуждена за усилия по достижению "мира, свободного от ядерного оружия".

Nihon Hidankyo, или Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, с августа 1956 года проводит кампанию за расширение медицинских услуг для "хибакуся" (людей, выживших после американских ядерных ударов по двум этим японским городам), а также за полный запрет разработки и применения ядерного оружия.

Глава Нобелевского комитета Йорген Ватне Фриднес показывает логотип японской организации Nihon Hidankyo - лауреата Нобелевской премии мира за 2024 год Фото: Javad Parsa/NTB Scanpix via AP/picture alliance

Объявляя в Осло лауреата премии за нынешний год, Норвежский Нобелевский комитет в своем заявлении отметил, что эта ассоциация помогла возглавить глобальное движение, которое "неустанно работает над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия". Со временем, как сказано в заявлении, идея этого движение переросла в "мощную международную норму", которая клеймит использование ядерного оружия как морально неприемлемое: "Эта норма стала известна как "ядерное табу".

Переживший атомную бомбардировку Хиросимы рад награде

Томоюки Мимаки, 82-летний руководитель Nihon Hidankyo, сам в августе 1945 года переживший атомную бомбардировку Хиросимы, находился в мэрии этого города, когда в Осло 11 октября объявили, что его организации присуждена Нобелевская премия мира. Мимаки был растроган до слез и с некоторым недоверием переспросил: "Это правда? Невероятно!". На вопрос репортера, что он хочет сейчас передать людям во всем мире, глава Nihon Hidankyo ответил так: "Пожалуйста, давайте избавимся от ядерного оружия, пока мы еще живы. Это желание 114 000 "хибакуся".

И добавил, что с каждым годом на ежегодные памятные мероприятия в Хиросиме и Нагасаки приходит все меньше выживших после ядерных ударов по этим городам. Но те, кто все еще живы, надеются, что смогут прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как произойдет ликвидация ядерного оружия. "Нам осталось не так много. Я не уверен, что буду жив в следующем году", - поделился Мимаки. И пообещал, что посетит могилы умерших участников антиядерного движения, чтобы сообщить им хорошие новости из Осло.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба Фото: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, который 11 октября был в Лаосе на саммите АСЕАН, на спешно организованной пресс-конференции заявил, что "чрезвычайно важно, что Нобелевская премия мира присуждена этой организации (Nihon Hidankyo. - Ред.), которая уже много лет работает над избавлением от ядерного оружия".

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки также поздравил организацию-лауреата. "Понимание разрушительных последствий применения ядерного оружия - первый шаг к его ликвидации, а неустанные усилия и действия "хибакуся" на пути к этой цели - источник силы для пропаганды ликвидации ядерного оружия", - подчеркнул Юдзаки.

Новый импульс кампании за ликвидацию ядерного оружия

"Их вклад чрезвычайно значителен, - далее сказал губернатор. - Путь к ликвидации ядерного оружия может быть еще долгим, но мы надеемся, что Нобелевская премия мира за этот год послужит людям во всем мире, показывая им возможность подтвердить свою приверженность идее избавления от ядерного оружия".

Так выглядит медаль, вручаемая лауреатам Нобелевской премии мира Фото: picture-alliance/dpa/Scanpix Norway/B. Roald

Наблюдатели выражают надежду, что присуждение высокой награды ассоциации Nihon Hidankyo даст новый импульс кампании за ликвидацию ядерного оружия, в том числе и в Японии, где часто сменяющие друг друга правительства отказывались подписывать Договор о запрещении ядерного оружия, в основном ссылаясь на то, что безопасность страны фактически гарантируется ядерным зонтиком, предоставляемым Токио Соединенными Штатами.

"Я надеюсь, что эта премия приведет к тому, что японские власти изменят свою позицию и наконец-то станут более активными в усилиях по ликвидации ядерного оружия на планете", - отметила в интервью DW Айлин Миоко Смит, активистка экологической кампании Green Action Japan из Киото и ярая противница ядерного оружия. Она также выразила надежду, "что каждый, кто узнает о присуждении Нобелевской премии (Nihon Hidankyo. - Ред.), призовет японское правительство последовать примеру "хибакуся".

"Хибакуся" помогли создать оппозицию ядерному оружию во всем мире

На протяжении почти 70 лет ассоциация Nihon Hidankyo представляет интересы людей, находившихся в Хиросиме и Нагасаки во время американских атомных бомбардировок этих японских городов, а также тех лиц, кто жил поблизости и пострадал от радиации и радиоактивного заражения в результате первого и единственного на сегодняшний день применения ядерного оружия на нашей планете.

В результате ядерного удара США по Хиросиме 6 августа погибло около 140 000 человек, а во время бомбардировки Нагасаки тремя днями позже - около 70 000. Токио объявил о своей капитуляции перед союзниками 15 августа. Ассоциация Nihon Hidankyo номинировалась на Нобелевскую премию мира дважды - в 1985 и в 1994 годах. В 1974 году тогдашний японский премьер-министр Эйсаку Сато получил эту награду после того, как представил так называемые три неядерных принципа. Они заключаются в том, что Япония отказывается от владения ядерным оружием, его производства, а также запрещает его ввоз на территорию страны.

В своем заявлении 11 октября Нобелевский комитет констатировал, что "эти исторические свидетели ("хибакуся". - Ред.) помогли создать и укрепить широкое движение против ядерного оружия во всем мире, опираясь на личные истории, создавая образовательные кампании, основанные на их собственном опыте, и выступая с настоятельными предупреждениями против распространения и применения ядерного оружия".

"Неописуемое, немыслимое, непостижимое"

"Хибакуся" помогают нам описывать неописуемое, думать о немыслимом и хоть как-то осознавать непостижимую боль и страдания, причиняемые ядерным оружием", - также говорится в заявлении Нобелевского комитета, который указал и на один "обнадеживающий факт": за почти 80 лет с момента первого применения ядерного оружия оно больше ни разу не было использовано в войнах.

Однако "вызывает тревогу тот факт, что сегодня это табу на применение ядерного оружия находится под давлением", ядерные державы модернизируют и обновляют свои арсеналы, новые страны готовятся к обретению ядерного статуса и раздаются угрозы применить ядерное оружие в текущих военных действиях. "В этот момент истории человечества стоит напомнить себе, что такое ядерное оружие: это самое разрушительное оружие, которое когда-либо видел мир", - предостерег Нобелевский комитет.