Нобелевская премия мира 2024 года присуждена Nihon Hidankyo

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo - Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющаяся за ядерное разоружение. Об этом решении сообщил в пятницу, 11 октября, Нобелевский комитет в Осло. Представитель комитета подчеркнул, что Nihon Hidankyo неустанно выступает за мир без ядерного арсенала в то время, когда ядерные державы наращивают свой ядерный потенциал и совершенствуют оружие.

В нынешнем году на Нобелевскую премию мира были номинированы 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск, а также британский натуралист Дэвид Аттенборо. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, называли в числе фаворитов также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский оппозиционный политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Однако Reuters отмечало, что Навальному присудить Нобелевскую премию мира не смогут, так как ее не вручают посмертно, а Зеленский вряд ли победит, поскольку возглавляет воюющую страну.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2023, 2022 и 2021 годов

В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех".

В 2022 году эта награда была присуждена правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу "Мемориал", украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

Нобелевская премия мира

Премию мира, согласно завещанию Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.