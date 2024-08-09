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В Нагасаки жертв атомной бомбардировки почтили без посла США

Сергей Ромашенко
9 августа 2024 г.

Посол США не принял участия в официальной церемонии в знак протеста против отказа Японии пригласить посла Израиля. По словам американца, он не согласен с моральным уравниванием Израиля и России.

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Участники траурной церемонии в Нагасаки поминают жертв американской атомной бомбардировки
Участники траурной церемонии в Нагасаки поминают жертв американской атомной бомбардировкиФото: KyodoAP/picture alliance

В японском Нагасаки в пятницу, 9 августа, состоялась официальная церемония в память о жертвах американской атомной бомбардировки города 79 лет тому назад. На траурном мероприятии мэр Нагасаки Сиро Сузуки выразил обеспокоенность за мир во всем мире на фоне конфликтов в Украине и в секторе Газа.

Израиль, как и Россия, не был приглашен на церемонию. Сузуки обошел стороной вопрос о том, почему Израиль не получил приглашения.

Послы США и Великобритании Рам Эмануэль и Джулия Лондботтом в знак протеста против отсутствия Израиля тоже не участвовали в официальной церемонии в Нагасаки. Вместе с израильским послом Гиладом Коэном они провели траурное мероприятии в одном из буддистских храмов в Токио. В Нагасаки их страны были представлены дипломатами более низкого ранга.

Послы Германии, Франции и целого ряда других стран также отсутствовали на памятной церемонии. Вместо них участие в ней приняли представители их посольств более низкого ранга.   

Скандал вокруг отказа пригласить Израиль

Ранее отказ пригласить Израиль на церемонию в Нагасаки вызвал дипломатические трения. Сиро Сузуки обосновал принятое в отношении Израиля решение желанием предотвратить любые попытки помешать проведению мероприятия в Нагасаки на фоне войны в секторе Газа. Посол США Эмануэль 9 августа отверг этот аргумент.

"Я полагаю, это было политическое решение, оно не имеет отношения к безопасности, поскольку на церемонии присутствует и премьер-министр Японии", - сказал он. Эмануэль также выразил мнение, что своими действиями Япония фактически ставит знак морального равенства между Россией и Израилем. "Но ведь именно Россия вторглась в Украину, а Израиль лишь стал жертвой вторжения", - указал он, добавив, что он не мог присутствовать на церемонии в Нагасаки, поскольку это означало бы, что он одобряет решение Японии по Израилю.

9 августа 1945 года через три дня после атомной бомбардировки Хиросимы, самолет ВВС США сбросил атомную бомбу на Нагасаки. В результате взрыва и радиоактивного облучения погибли 74 тысячи человек. Жертвами атомной бомбардировки в Хиросиме стали 140 тысяч человек. 15 августа император Японии Хирохито объявил о готовности подписать договор о капитуляции его страны.

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