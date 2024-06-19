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ООН: Израиль недостаточно защищает мирное население в Газе

Сергей Ромашенко
19 июня 2024 г.

Несоразмерные бомбардировки в секторе Газа могут быть равносильны военным преступлениям, говорится в докладе ООН. Израиль обвинил ООН в антиизраильской позиции и защите ХАМАС.

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Разрушения в секторе Газа в результате израильской бомбардировки
Разрушения в секторе Газа в результате израильской бомбардировкиФото: Mahmoud Issa/Middle East Images/picture alliance

По оценкам ООН, Израиль в войне против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа недостаточно защищает мирное население при бомбардировках. "Израильские бомбардировки, очевидно, систематически нарушают требование избирать такие средства и методы ведения войны, которые по возможности сокращают до минимума жертвы среди гражданского населения", - заявил в среду, 19 июня, в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk) на презентации доклада "Неразборчивые и несоразмерные удары в ходе конфликта в Газе".

В документе цитируются заявления, подтверждающие, по мнению его авторов, то, что Израиль игнорирует требования защиты мирных жителей. В числе прочих приводятся слова израильского военного представителя, сказанные в интервью газете "Гаарец" в октябре прошлого года. Израиль, конечно, соразмеряет прицельность ударов и масштабы разрушений, но "в настоящий момент мы сконцентрированы на том, чтобы причинить максимальный ущерб", сообщил тот.

В другом пассаже цитируются слова представителя армии Израиля, адресованные ХАМАС и жителям сектора Газа: "Со зверьем в человеческом обличье будем соответствующе обращаться. Израиль ввел тотальную блокаду сектора Газа. Ни электричества, ни воды, только ущерб. Вы хотите ада - вы его получите".

Массовая гибель мирных жителей в секторе Газа

ООН расследовала шесть израильских ударов по сектору Газа с 9 октября по 2 декабря, в ходе которых были применены бомбы, пробивающие бетон и способные разрушить сразу несколько этажей здания. В результате были разрушены жилые дома, школа, лагерь для беженцев и базар, погибли не менее 218 человек. В результате удара 2 декабря была разрушена территория диаметром 130 метров, 15 домов были уничтожены полностью и еще 14 - повреждены.

Авторы доклада ООН подчеркивают необходимость соблюдать принцип соразмерности в ходе боевых действий. "Даже если в одном из зданий находились один или несколько террористов или сообщников в массовых убийствах в Израиле 7 и 8 октября, это не делает законной целью удара целый квартал. Методы и средства, используемые Израилем с 7 октября, включая масштабное применение в густонаселенных районах оружия взрывного действия с широкой площадью поражения, свидетельствуют о том, что он не позаботился об эффективном разграничении между мирными жителями и боевиками", - указали эксперты ООН, отметив, что речь может идти о военных преступлениях.

В докладе ООН также осуждаются палестинские вооруженные группировки, выпускающие по Израилю ракеты, способные поразить гражданское население. В документе подчеркивается, что военная техника и солдаты не должны размещаться в густонаселенных районах.

Израиль раскритиковал Бюро ООН по правам человека

Израиль вновь обвинил Бюро ООН по правам человека в антиизраильской позиции. "Нет никаких сомнений, что единственная цель этого доклада заключается в том, чтобы выставить Израиль на бичевание и осудить его, защищая при этом террористов ХАМАС", - заявил представитель Израиля при Бюро ООН по правам человека в Женеве. "Израиль борется не против мирного населения, а против ХАМАС и других вооруженных групп. Боевики ХАМАС специально прячутся среди мирных жителей, чтобы вызвать максимально возможный ущерб", - подчеркнул он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 37,4 тысячи человек, более 85,5 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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