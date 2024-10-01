Новым премьер-министром Японии избран Сигэру Исиба

Лидер правящей Либерально-демократической партии Японии Сигэру Исиба стал 102-м по счету премьер-министром страны. Сообщается, что он уже начал формировать правительство.

Нижняя палата парламента Японии во вторник, 1 октября, избрала новым, 102-м по счету премьер-министром страны лидера правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) Сигэру Исибу. Об этом сообщило информагентство Kyodo. ЛДПЯ и союзная ей партия "Комэйто" контролируют обе палаты японского парламента, поэтому исход голосования был ожидаемым.

Сообщается, что 67-летний Исиба уже начал формировать правительство и скоро назовет его состав. Официально кандидатуры нового премьера и министров его кабинета еще должен будет утвердить император Японии Нарухито.

Предыдущий японский кабмин во главе с Фумио Кисидой в полном составе подал в отставку на внеочередной сессии японского парламента, которая состоялась накануне вечером, 30 сентября. Три года, в течение которых Кисида возглавлял правительство страны, сопровождались скандалами - в том числе касающимися коррупции в ЛДПЯ.

Кто такой Сигэру Исиба?

Исиба был выбран председателем правящей партии Японии 27 сентября, после двух раундов голосования. "Я буду верить в наш народ, смело и искренне говорить правду и сделаю все возможное, чтобы превратить Японию в безопасную страну, где каждый снова сможет жить с улыбкой", - сказал политик после избрания.

Сигэру Исиба - один из наиболее опытных политиков в ЛДПЯ, сменивший несколько правительственных должностей: министра обороны (2007 - 2008 годы), министра сельского хозяйства (2008 - 2009) и министра по делам борьбы с сокращением численности населения и оживления местной экономики (2014 - 2016).

С 2002 по 2004 год Исиба возглавлял Управление национальной обороны и стал одним из ключевых фигур трансформации Сил самообороны Японии. Чиновник руководил успешным запуском первого японского разведывательного спутника и совместной с США разработкой баллистических ракет SM-3 Block IIA, а также способствовал первой в истории дислокации японских военных за рубежом без санкции Совбеза ООН - в Ирак в 2003 году.

30 сентября Сигэру Исиба заявил, что выступает за досрочные парламентские выборы. "Для нового правительства важно как можно скорее выслушать вердикт народа", - заявил политик. Внеочередные выборы должны пройти 27 октября - на год раньше, чем планировалось.