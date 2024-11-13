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Ниже только в Украине. Рождаемость в РБ стремительно падает

Татьяна Гаргалык
13 ноября 2024 г.

Рождаемость в Беларуси в 2023 году достигла рекордно низкого показателя за 70 лет - 6,93 новорожденных на 1000 населения. Как такое стало возможно и почему женщины в Беларуси стали меньше рожать?

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Новорожденные дети
Новорожденные детиФото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Закрытый отчет Минздрава РБ о деятельности системы здравоохранения в 2023 году попал в распоряжение BelPol. В документе, среди прочего, представлены сведения о рождаемости. Их проанализировали в сообществе медиков "Белые халаты". В 2023 году в Беларуси родились 64 089 детей. Для сравнения - в 2022 году число новорожденных составило 69 691, а в 2015 году почти в два раза больше - 119 028. "Рождаемость в 2023 году - 6,96 новорожденных на 1000 населения - это самый низкий показатель за все время наблюдений с 1955 года, ранее он не опускался ниже 8,9", - отмечают "Белые халаты".

В 2023 году рождаемость в РБ была ниже, чем в большинстве соседних стран. В Литве на 1000 человек приходилось 8,6 новорожденных, в Польше - 7,2, в России - 8,7. Беларусь немного опередила воюющую Украину, где на 1000 населения рождались 6 детей. Почему же рождаемость в РБ падает и можно ли исправить ситуацию? 

Рождаемость в Беларуси резко упала

Координатор фонда ByMedSol Лидия Тарасенко отмечает, что рождаемость падает во всех развитых странах из-за того, что женщины чаще выбирают себя, ценят свое время, хотят строить карьеру. "Странно то, что рождаемость в Беларуси рухнула резко", - в то же время обращает внимание Тарасенко.

Точные причины назвать сложно, потому что "Белстат" прячет и статистику по рождаемости, и сведения о гендерной и возрастной структуре населения. По словам собеседницы, падение рождаемости может быть в некоторой степени связано с так называемой "демографической ямой" 1990-х, но вероятнее всего, с тем, что из Беларуси за последние три-четыре года выехали "от 300 тысяч до миллиона" человек. Тарасенко подчеркивает, что это в большинстве своем работоспособное население репродуктивного возраста.

Беременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врачаФото: Caroline Seidel/dpa/picture alliance

По подсчетам академического директора исследовательского центра BEROC Льва Львовского, из-за эмиграции белорусов в последние несколько лет в страны ЕС и Россию, население Беларуси сегодня уже меньше 9 миллионов человек (по официальным данным, 9 миллионов 156 тысяч человек на начало 2024 года - Ред.). Львовский считает, в стране "плохо регистрируют эмиграцию" и обновленные данные можно будет получить только после очередной переписи населения.

Откладывают рождение детей из-за неуверенности в завтрашнем дне

Что касается социально-экономических причин, которые приводят к падению рождаемости, Львовский выделяет три: нехватка денег, либо напротив достаток и желание развивать карьеру, а также неуверенность в будущем. Экономист отмечает, что в Беларуси правительство работает "в основном над устранением первой причины". К примеру, если сравнивать со средней зарплатой, в РБ неплохие пособия на детей. "Мы видим, что до 2017 года у нас рождаемость на одну женщину росла. Как раз это был период, когда повышали разные выплаты", - говорит эксперт.

После 2017 года рождаемость начала падать, как считает Львовский, по второй причине - "материнство начинает входить в противоречие с карьерой": "У нас не развита система яслей. У нас культурная норма такова, что мать, которая сидит меньше, чем три года в декрете, это плохая мать. Это означает, что для современных  женщин рождение ребенка в Беларуси - это серьезный конфликт с карьерой". Также в последние годы, особенно после начала войны в Украине, добавился "фактор неопределенности" - пары откладывают рождение детей из-за неуверенности в завтрашнем дне.

Ориентация на небольшую семью

Согласен с этим и социолог, исследователь института "Политическая сфера" Алексей Ластовский: "После 2020 года мы видим ситуацию политической нестабильности, вызванную и внутренними, и внешними факторами". В то же время он обращает внимание, что Беларусь "по семейным ценностям" не сильно отличается от других восточноевропейских стран: "У нас ориентация на небольшую, нуклеарную семью  - один или два ребенка, и большое число разводов". При этом в РБ менее значим фактор религиозности, что также может влиять на рождаемость.

Малыш на руках у отца
Малыш на руках у отцаФото: Alexander Stein/JOKER/picture alliance

Однако если в Европе демографические проблемы решают за счет мигрантов, то в Беларуси "тренд последних лет - это эмиграция из страны". "Очень большое количество тех, кто были готовы рожать в Беларуси, вынуждены уехать из-за развития репрессивной машины", - говорит фемтерапевтка Кристина Вязовская. Кроме этого, по ее словам, после 2020 года часть потенциальных отцов оказались в тюрьме.

Необходима "полная переделка социальной среды"

Одновременно Вязовская отмечает влияние на Беларусь общеевропейских тенденций: при доступе к образованию и к благам цивилизации женщины рожают меньше - "женщина получает доступ к контрацептивам и знает, как ими пользоваться". Кроме того, реже рожают работающие женщины, не имеющие пассивного дохода. Говоря о перспективах, Вязовская обращает внимание на то, что власти РБ могут увеличить рождаемость за счет привлечения в страну мигрантов или используя репрессивные методы. "Если Беларусь возьмет курс на участие в военных действиях, например, то будет важен каждый ребенок, которого можно превратить в пушечное мясо. Ограничения на прерывание беременности, ограничение на доступ к контрацептивам - и вот, пожалуйста, рождаемость растет", - отмечает Вязовская.

Но, для того, чтобы речь шла о развитии гражданского общества, а не только о численности населения, методы должны быть другие. Прежде всего, по мнению эксперта, необходима "полная переделка социальной среды" - доступность яслей, садов, достаточное количество медиков в поликлиниках, достаточное количество детских площадок, чтобы "социальная среда брала на себя тоже часть репродуктивного труда, который выполняет женщина".

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