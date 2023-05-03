Немецкие СМИ: Владимир Зеленский 13 мая прилетит в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая приедет в Берлин. В среду, 3 мая, эту информацию СМИ в ответ на запрос издания Der Tagesspiegel подтвердила берлинская полиция. Правоохранительные органы уже начали подготовку к визиту украинского президента, детали соответствующих мер безопасности пресс-секретарь ведомства не раскрыла.

Она сообщила, что самолет Зеленского приземлится в военном секторе берлинского аэропорта BER. По данным газеты B. Z., украинский лидер остановится в отеле Ritz-Carlton. Как отмечает издание, в центре Берлина в районе Потсдамской площади введен повышенный режим безопасности. Президент Украины, "вне всяких сомнений, является одним из наиболее подвергаемых угрозе людей во всем мире", цитирует B. Z. слова одного из полицейских, участвующих в планировании визита. По этой информации, на время визита будут приняты усиленные меры безопасности, включающие проверки документов, присутствие снайперов и собак-саперов.

В Ахене Зеленский примет Премию имени Карла Великого

14 мая состоится официальный прием Зеленского у канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), затем планируется перелет на вертолете на запад Германии - в Ахен, где ему будет вручена престижная Премия имени Карла Великого. Помимо Зеленского и Шольца, на церемонии ожидаются глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и президент Польши Матеуш Моравецкий.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Владимир Зеленский лишь несколько раз покидал страну. Среди прочего, он совершил поездки в Вашингтон и Брюссель. Украинский лидер 3 мая прибыл с необъявленным визитом в Финляндию.

Премии имени Карла Великого в 2023 году удостоены Владимир Зеленский и украинский народ. В обосновании решения подчеркивается, что "украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, и европейские ценности". Награда вручается с 1950 года в Ахене за выдающийся вклад в дело объединения Европы.

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