 Очень много разных Зе! Самые лазурные, красивые и популярные озера в Германии | Информация о Германии и советы туристам | DW | 02.07.2022

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По Германии

Очень много разных Зе! Самые лазурные, красивые и популярные озера в Германии

Немецкое слово "See" (в транскрипции - "Зе" или "Зее") означает "озеро", "море": Кимзе, Ванзе, Дюммер-Зе… Эти и другие популярные озера - в нашей подборке. 21 фотография

Озеро Айбзе (Eibsee, Бавария)

Горное озеро Айбзе в Баварских Альпах

Слухи о том, что немецкая статистика знает все, несколько преувеличены. Например, она не знает точно, сколько в Германии насчитывается озер, отвечая на этот вопрос лишь приблизительно - во всяком случае, если попытаться учесть все до единого. Площадью свыше одного гектара - от 15 тысяч до 30 тысяч.

Однако естественные и искусственные водоемы площадью более половины квадратного километра подсчитаны точно - ровно 969. По количеству таких крупных озер лидируют земли Мекленбург - Передняя Померания и Бавария. В первой из них очень много равнинных озер, во второй - горных.

Здесь мы собрали фотографии двадцати наиболее красивых и популярных немецких озер, в которых официально разрешено купаться - то есть, где регулярно проводят контроль качества воды и других параметров безопасности. При этом в Баден-Вюртемберге, например, насчитывается более 300 таких водоемов для пляжного отдыха. В Бранденбурге - более трех тысяч, в Северном Рейне - Вестфалии - более 70-ти.

Подробные списки озер для купания по федеральным землям и карты, на которых они отмечены, можно посмотреть на сайте www.seen.de. На нем, кстати, также собрана информация по многим другим европейским странам, а также есть отдельные тематические разделы на немецком языке, посвященные, например, отдыху с детьми, кемпингу, нудистским пляжам или велосипедным турам вокруг или между озерами.

Лучшие немецкие озера. Фотографии

Мерсбург на Боденском озере (Bodensee, Баден-Вюртемберг)

Боденское озеро

Боденское озеро (Bodensee, Баден-Вюртемберг) находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах. На фотографии - город Мерсбург.

Озеро Кимзе (Chiemsee, Бавария)

Кимзе

Озеро Кимзе (Chiemsee, Бавария) или Баварское море (Bayerisches Meer), как его также охотно называют, расположено в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

Озеро Ванзе (Wannsee, Берлин)

Ванзе

Озеро Ванзе (Wannsee, Берлин) - популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет. Также здесь можно посетить Павлиний остров - уникальный парк и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Закровское озеро (Sacrower See, Бранденбург)

Закровское озеро

Закровское озеро (Sacrower See, Бранденбург) в Потсдаме - еще одно популярное место отдыха на природе около немецкой столицы. Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель.

Гроссер-Плёнер-Зе (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн)

Гроссер-Плёнер-Зе

Озеро Гроссер-Плёнер-Зе (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

Villa Putti на Шармютцельзе (Scharmützelsee, Бранденбург)

Шармютцельзе

На озере Шармютцельзе (Scharmützelsee, Бранденбург) находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом здании - "Villa Putti" - в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

Вальхензе (Walchensee, Бавария)

Вальхензе

Озеро Вальхензе (Walchensee, Бавария) расположено примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

Зильберзе (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия)

Зильберзе

"Серебряное озеро" Зильберзе (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) находится около города Хальтерн-ам-Зе. Название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

Хальтернское водохранилище (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия)

Хальтернское водохранилище

Хальтернское водохранилище (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

Озеро Айбзе (Eibsee, Бавария)

Айбзе

Озеро Айбзе (Eibsee, Бавария) находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

Шлухзе (Schluchsee, Баден-Вюртемберг)

Шлухзе

Горное водохранилище Шлухзе (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) расположено в Шварцвальде на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

Эдерзе (Edersee, Гессен)

Эдерзе

Живописное озеро Эдерзе (Edersee, Гессен) является частью Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других Старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плотина этого водохранилища была возведена в 1908-1914 годах.

Гроссер-Гойчезе (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт)

Гроссер-Гойчезе

Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году озеро Гроссер-Гойчезе (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) привезли этот парусник 1890 года постройки.

Фюлингер-Зе (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия)

Фюлингер-Зе

Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Фюлингер-Зе (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле и другим водным видам спорта, а на берегах и в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали.

Bildergalerie Badeseen in Deutschland

Мюриц

Мюриц (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

Дюммер-Зе (Dümmer See, Нижняя Саксония)

Дюммер-Зе

Озеро Дюммер-Зе (Dümmer See, Нижняя Саксония) можно (почти) перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок. Разные пернатые водоплавающие тоже чувствуют себя прекрасно - например, такие вот лысухи.

Гросер-Штехлинзе (Großer Stechlinsee, Бранденбург)

Гросер-Штехлинзе

Гросер-Штехлинзе (Großer Stechlinsee, Бранденбург) - самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров). Славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

Коспуденер-Зе (Cospudener See, Саксония)

Коспуденер-Зе

Озеро Коспуденер-Зе (Cospudener See, Саксония) находится около Лейпцига и пользуется огромной популярностью среди жителей этого города. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка. Эта фотография была сделана во время турнира по пляжному футболу, которым, впрочем, здесь охотно занимаются и в свободное от турниров время.

Шальзе (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн)

Шальзе

Шальзе (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) - одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра). Расположено в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония)

Штайнхудер Мер

В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море" - Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония). Является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь был создан парк - один из сотни природных парков в Германии. Основную часть отдыхающих составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

Контекст

По Германии: статьи и репортажи

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Озеро Мюриц  

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