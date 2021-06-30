Под особой охраной - национальные парки в Германии

В Германии насчитывается шестнадцать национальных парков (нем. Nationalpark), немногим более сотни природных парков (нем. Naturpark) и более 8,5 тысяч природоохранных зон или заповедных территорий (нем. Naturschutzgebiet). Первые природоохранные зоны появились здесь еще во времена Веймарской республики, в законодательство которой понятие "Naturschutzgebiet" было включено в 1920 году.

На шестнадцать национальных парков без учета морских территорий приходится всего 0,6 процента площади Германии. Природные парки, где действует наименее строгий охранный режим, занимают 25 процентов (!) территории страны. Многочисленные природоохранные зоны - еще около четырех процентов площади Германии. В некоторых регионах природные парки граничат с национальными парками - например, в Баварском лесу. В регионе Гарц - вообще существует три природных парка и один национальный.

Природный парк Люнебургская пустошь

Национальные парки ниже перечислим полностью, но для начала назовем хотя бы несколько популярных природных парков. Например, жителям Кельна, Дюссельдорфа или Бонна - прямая дорога в соседний природный парк Бергишес Ланд (Naturpark Bergisches Land). В позапрошлом веке эти места даже называли "Прусской Сибирью" - такие они были дикие и дремучие. Неподалеку также находится парк Семигорье (Naturpark Siebengebirge). Из Гамбурга - рукой подать до Люнебургской пустоши (Naturpark Lüneburger Heide).

Лесная кошка в Баварском лесу

Баварский лес

Первый немецкий национальный парк был открыт в 1970 году в Баварском лесу - Nationalpark Bayerischer Wald. Здесь встречаются редкие в Германии животные - например, глухари, рыси, сапсаны, лесные кошки и черные аисты. Большая часть этого парка лежит на высоте выше тысячи метров. Ежегодно здесь бывает более 700 тысяч туристов.

Озеро Кёнигсзе и гора Вацманн

Берхтесгаден

Второй национальный парк Германии - Nationalpark Berchtesgaden - также находится в Баварии. Он был создан в районе Берхтесгаден в 1978 году и является единственным высокогорным немецким национальным парком. Расположен на высоте от 600 до 2700 метров над уровнем моря. Этот парк ежегодно посещает около 1,6 миллиона человек.

Тюлени на острове Пельворм

Шлезвиг-Гольштейнские ватты

Следующие три парка основали в 1985, 1986 и 1900 годах на прибрежных мелководьях Северного моря. В 2009 году Ваттовые мелководья Германии, Нидерландов и Дании внесли в список Всемирного природного наследия. В Национальном парке Шлезвиг-Гольштейнские ватты (Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) встречается около 3200 видов животных. В целом на всех этих мелководьях - 10 тысяч видов!

Маяк в Доруме

Нижнесаксонские ватты

Национальный парк Нижнесаксонские ватты (Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer) окружает Восточно-Фризские острова. Семь из них - обитаемые: Боркум, Юист, Нордерней, Бальтрум, Лангеог, Шпикерог, Вангероге. Ваттовые мелководья играют, в частности, важную роль для охраны морских и околоводных птиц, которые выводят здесь потомство или останавливаются во время сезонной миграции.

Устье Эльбы

Гамбургское ваттовое море

Национальный парк Гамбургское ваттовое море (Hamburgisches Wattenmeer) - самый небольшой по площади среди трех немецких прибрежных парков на Северном море. Он находится в устье Эльбы недалеко от Куксхафена. В парке обитает 2000 видов животных, из них около 250 видов встречаются только на здешних засоленных лугах. В список ЮНЕСКО этот парк включили позже двух других - в 2011 году.

Меловые скалы на острове Рюген

Национальный парк Ясмунд

На балтийском острове Рюген находится Национальный парк Ясмунд (Nationalpark Jasmund) - самый маленький в Германии. Основан в 1990 году. Особой известью пользуются прибрежные Меловые скалы, служившие мотивом для мастера ландшафтной живописи Каспара Давида Фридриха. Часть здешнего Старого букового леса внесена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Березовая роща в национальном парке Мюриц

Национальный парк Мюриц

Национальный парк Мюриц (Müritz-Nationalpark) был основан в 1990 году на территории Мекленбургского поозерья, сформировавшегося около 15 тысяч лет назад во время Ледникового периода. Более десяти процентов территории приходится на озера, еще восемь процентов - на болота. На фотографии - одна из березовых рощ. Отметим также, что здешний буковый лес Серран включен в список Всемирного наследия.

Скалы Шраммштайне в Саксонской Швейцарии

Саксонская Швейцария

Эти места около Дрездена в особом представлении не нуждаются. Национальный парк Саксонская Швейцария (Nationalpark Sächsische Schweiz), созданный в 1990 году, славится своими горными ландшафтами. В позапрошлом веке здесь хотели начать активно добывать песчаник, что вызвало протесты. В 1910 было создано общество по защите гор, а в ГДР эти места были взяты под охрану в 1956 году.

Закат на Одере

Нижняя Долина Одера

Национальный парк Нижняя Долина Одера (Nationalpark Unteres Odertal) основали в Германии в 1995 году на этой приграничной реке в районе Уккермарк. Парк простирается вдоль Одера на полосе шириной от двух до восьми километров. Особой известностью здесь пользуются деревни с многочисленными гнездами аистов на крышах. Заливные луга служат местом отдыха перелетных птиц.

Уклоняющиеся от ветра деревья (нем. Windflüchter) в национальном парке Переднепомеранские лагуны

Переднепомеранские лагуны

Национальный парк Переднепомеранские лагуны (Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft) был создан в ГДР незадолго до воссоединения Германии. Примерно половина площади парка приходится на лагуны - здешние мелководья Балтийского моря. Также он занимает часть полуострова Фишланд-Дарс-Цингст, а также острова Хиддензе, прозванного "Балтийским Капри".

Хайних во время цветения черемши

Национальный парк Хайних

В этом обзоре уже несколько раз упоминались старые буковые леса в разных местах, включенные в список Всемирного природного наследия ЮНСЕКО. Национальный парк Хайних(Nationalpark Hainich) был создан в 1997 исключительно для охраны такого здешнего древнего лесного массива. Он является единственным национальным парком в Тюрингии. Эта фотография была сделана во время цветения черемши.

Малый курот в Айфеле

Айфель

Такие представители семейства землеройковых - малые куроты (нем. Sumpfspitzmaus) - обитают в Национальном парке Айфель (Nationalpark Eifel). Он был основан на границе с Бельгией в 2004 году. Здесь встречается более 900 видов охраняемых животных и растений. Для посетителей проложено 240 километров пеших и более 100 километров велосипедных маршрутов.

Европейские буки (нем. Rotbuche) в парке Келлервальд-Эдерзе

Келлервальд-Эдерзе

Национальный парк Келлервальд-Эдерзе (Nationalpark Kellerwald-Edersee), основанный в 2004 году в Гессене, принадлежит к числу пяти немецких буковых лесов, включенных в список Всемирного наследия. На территории парка нет населенных пунктов. Уникальный лес сохранился в первозданном виде, так как долгое время им владели здешние князья, использовавшие эти места в качестве охотничьих угодий.

Олени в Гарце

Гарц

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. Национальный парк Гарц (Nationalpark Harz), созданный в 1990 году и расширенный в 2006 году, занимает сейчас около 10 процентов территории этого региона и является крупнейшим по площади лесным национальным парком Германии.

Радуга в небе над Шварцвальдом

Шварцвальд

Национальный парк Шварцвальд (Nationalpark Schwarzwald) расположен в одном из самых популярных лесных туристических регионов Германии - знаменитом немецком "Чернолесье". Был основан в 2014 году в северной части Шварцвальда и стал первым национальным парком федеральной земли Баден-Вюртемберг.

Горное болото в Хунсрюке

Хунсрюк-Хохвальд

Этот самый молодой национальный парк Германии был создан в 2015 году на границе двух федеральных земель - Рейнланд-Пфальца и Саара. Национальный парк Хунсрюк-Хохвальд (Nationalpark Hunsrück-Hochwald) расположен в южной части горного региона Хунсрюк на высоте от 400 до 700 метров над уровнем моря.