 ″Баварское море″ - озеро Кимзе (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.02.2022

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По Германии

"Баварское море" - озеро Кимзе (фото)

Включаем подходящую для медитации музыку и просто наслаждаемся ландшафтами - февральскими фотографиями с озера Кимзе в Баварии.

Озеро Кимзе

Гштадт-ам-Кимзе • "Баварское море" - так в самой Баварии называют озеро Кимзе (Chiemsee) расположенное в 60 километрах от Мюнхена. После (немецкой части) Боденского озера и Мюрица - третье по площади озеро в Германии. Главной достопримечательностью региона является роскошный загородный дворец Херренкимзе (Schloss Herrenchiemsee), построенный здесь на острове для короля Людвига II (Ludwig II), но эту резиденцию мы уже видели, а сегодня просто полюбуемся рассветом в один из февральских дней этого года.  

Февральский рассвет на озере Кимзе. Фотографии

Озеро Кимзе
Озеро Кимзе
Озеро Кимзе

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  • Херренкимзе (Herrenchiemsee)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    4. Херренкимзе

    Дворец Херренкимзе был возведен для Людвига II в шестидесяти километрах от Мюнхена на острове посреди озера Кимзе, который называют "Баварским морем". Здесь побывали около 375 тысяч человек.

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    Следующая в рейтинге - Вюрцбургская епископская резиденция. Этот памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, шедевр позднего барокко, возведенный по проекту Бальтазара Неймана, посетили в 2017 году около 345 тысяч человек.

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    Дворец Нимфенбург, построенный в эпоху барокко, считается одной из архитектурных визитных карточек Мюнхена. В нем побывали более 310 тысяч туристов, не считая посетителей прекрасного дворцового парка.

  • Кайзербург (Kaiserburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

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    Замок Кайзербург, заложенный в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе, более пяти веков являлся одной из важнейших императорских резиденций на территории Германии. В здешнем музее в 2017 году побывали около 180 тысяч человек.

  • Вальхалла (Walhalla)

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    8. Вальхалла

    Далее в списке - два монумента. Это, во-первых, Вальхалла - зал славы выдающихся личностей германской истории и культуры. Был воздвигнут на берегу Дуная недалеко от Регенсбурга в 1842 году. Вальхаллу посетили более 145 тысяч человек.

  • Зал Освобождения (Befreiungshalle)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    9. Зал Освобождения

    Следующий монумент посвящен войне немцев против наполеоновской оккупации. Зал Освобождения, заложенный в 1842 году по распоряжению баварского короля Людвига I, находится в городе Кельхайм. Сейчас его ежегодно посещают более 100 тысяч человек.

  • Кадольцбург (Cadolzburg)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    Кадольцбург

    Замок Кадольцбург впервые упоминается в середине XII века. Он находится во Франконии, недалеко от городов Фюрт и Нюрнберг. Относится к числу самых мощных крепостных сооружений в Баварии. Здешнюю экспозицию, посвященную истории Средневековья, ежегодно посещают около 50 тысяч туристов.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Рейтинг баварских достопримечательностей

    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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