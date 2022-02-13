"Баварское море" - озеро Кимзе (фото)

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Включаем подходящую для медитации музыку и просто наслаждаемся ландшафтами - февральскими фотографиями с озера Кимзе в Баварии.
Гштадт-ам-Кимзе • "Баварское море" - так в самой Баварии называют озеро Кимзе (Chiemsee) расположенное в 60 километрах от Мюнхена. После (немецкой части) Боденского озера и Мюрица - третье по площади озеро в Германии. Главной достопримечательностью региона является роскошный загородный дворец Херренкимзе (Schloss Herrenchiemsee), построенный здесь на острове для короля Людвига II (Ludwig II), но эту резиденцию мы уже видели, а сегодня просто полюбуемся рассветом в один из февральских дней этого года.
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