 Немецкие лоббисты заявили об угрозе запланированным инвестициям в РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2022

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Германия

Немецкие лоббисты заявили об угрозе запланированным инвестициям в РФ

Конфликт с Россией вызывает существенную неопределенность в немецких бизнес-кругах, заявил Восточный комитет немецкой экономики на фоне визита Бербок в Киев и Москву.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес

Конфликт Запада с РФ угрожает германо-российским отношениям в сфере бизнеса, заявил Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft). В понедельник, 17 января, на фоне визита главы МИД Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock) в Киев и предстоящей поездки Бербок в Москву лоббистская организация призвала продолжать диалог с Россией об урегулировании политического кризиса и о других вопросах, в частности о совместных мерах борьбы с изменением климата.

Хермес: политический конфликт вызывает неопределенность в бизнес-кругах

По словам главы Восточного комитета Оливера Хермеса (Oliver Hermes), растущая напряженность в отношениях с Россией вызывает существенную неопределенность в немецких  бизнес-кругах и может затормозить запланированные инвестиции. "Это последнее, что нам сейчас нужно, учитывая удары, связанные с пандемией коронавируса, и предстоящие вызовы по преодолению изменений климата", - подчеркнул Хермес.

Он также отметил, что расширение экономического сотрудничества, деловых контактов и продолжение диалога "могут помочь снизить напряженность и вызвать экономические импульсы". Одновременно глава лоббистской организации назвал Украину и Россию важными партнерами перехода на альтернативные источники энергии в Германии и Евросоюзе. Украина имеет большой потенциал, чтобы стать экспортером "зеленой" энергии, а Россия с помощью поставок газа обеспечивает надежность снабжения энергией в ходе отказа ФРГ от использования угля и атомной энергии, пояснил Оливер Хермес.

Визит Бербок в Киев

В тот же день министр иностранных дел Германии нанесла визит в Украину. В Киеве она призвала к дипломатическому решению конфликта с РФ, назвав этот путь "единственным реальным способом разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию".

Говоря об угрозе военного вторжения России в Украину, Бербок отметила, что "любое возобновление агрессии будет иметь высокую цену" и что ни одна страна не вправе диктовать другой, в какие союзы той вступать. При этом она подчеркнула, что Германия"готова к серьезному диалогу с Россией".

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    Автор: Андрей Гурков


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