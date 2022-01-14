Немецкие эксперты призывают власти ФРГ изменить политику в отношении РФ

Немецкие эксперты призвали правительство Германии "коренным образом" изменить политику в отношении России. В то время как российская армия стоит вблизи украинской границы, переговоры с РФ по безопасности не смогли сгладить конфликт вокруг Украины, отмечается в открытом письме 73 специалистов по Восточной Европе и политике безопасности, опубликованном в пятницу, 14 января, интернет-изданием Zeit Online.



Соавторы письма раскритиковали Германию, которая, являясь "крупнейшей экономической силой в Европе, на протяжении трех десятилетий наблюдала за действиями Кремля хоть и критично, но в основном безучастно". В то же время на ФРГ как "ключевую страну ЕС, НАТО" и западного сообщества ценностей ложится особая ответственность, убеждены они.



Так, введенные ЕС против Москвы экономические санкции за аннексию Крыма были "мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля", и Германия совершила здесь много ошибок, считают подписанты. По их словам, российско-германские трубопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" "проложили путь к вторжению России в Украину" и "полностью устранили остававшееся экономическое влияние Киева на Москву". Дальнейшая "не более чем словесная или символическая реакция Берлина на "российские ревизионистские авантюры" только побудит Кремль к "новым эскападам", подытожили эксперты.

Провал переговоров по безопасности в Европе

На этой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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