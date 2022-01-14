 Немецкие эксперты призывают власти ФРГ изменить политику в отношении РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 14.01.2022

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Германия

Немецкие эксперты призывают власти ФРГ изменить политику в отношении РФ

Экономические санкции после аннексии Крыма были "мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля", считают авторы открытого письма.

Ведомство канцлера ФРГ (фото из архива)

Ведомство канцлера ФРГ (фото из архива)

Немецкие эксперты призвали правительство Германии "коренным образом" изменить политику в отношении России. В то время как российская армия стоит вблизи украинской границы, переговоры с РФ по безопасности не смогли сгладить конфликт вокруг Украины, отмечается в открытом письме 73 специалистов по Восточной Европе и политике безопасности, опубликованном в пятницу, 14 января, интернет-изданием Zeit Online.

Соавторы письма раскритиковали Германию, которая, являясь "крупнейшей экономической силой в Европе, на протяжении трех десятилетий наблюдала за действиями Кремля хоть и критично, но в основном безучастно". В то же время на ФРГ как "ключевую страну ЕС, НАТО" и западного сообщества ценностей ложится особая ответственность, убеждены они.

Так, введенные ЕС против Москвы экономические санкции за аннексию Крыма были "мягким и недостаточным ответом на все более агрессивный курс Кремля", и Германия совершила здесь много ошибок, считают подписанты. По их словам, российско-германские трубопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" "проложили путь к вторжению России в Украину" и "полностью устранили остававшееся экономическое влияние Киева на Москву". Дальнейшая "не более чем словесная или символическая реакция Берлина на "российские ревизионистские авантюры" только побудит Кремль к "новым эскападам", подытожили эксперты.

Провал переговоров по безопасности в Европе

На этой неделе высокие представители России, США и НАТО обсуждали вопросы безопасности в Европе, в том числе требования Москвы о гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО на восток. Сторонам не удалось добиться сколько-нибудь заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.

Запад и Украина уже многие месяцы обвиняют Россию в стягивании десятков тысяч военнослужащих к украинской границе. Они подозревают Москву в подготовке к новому вторжению в Украину. Россия утверждает, что не имеет подобных намерений, и в свою очередь обвиняет НАТО в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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