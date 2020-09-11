Немцы больше боятся Трампа, чем коронавируса

На протяжении почти 30 лет информационная служба немецкой страховой компании R+V проводит репрезентативные социологические опросы, в которых принимают участие около двух с половиной тысяч жителей Германии всех возрастов, начиная с 14 лет. Тема этих опросов - страхи немцев. Люди должны оценить по семибалльной шкале, чего они больше всего опасаются в самых разных сферах - от политики и экономики до экологии и личной жизни. 1 балл - минимальный страх, 7 баллов - максимальный.

Благосостояние важнее здоровья

У немцев всегда была репутация очень боязливых людей. Они с тревогой смотрели в будущее, несмотря на благополучную жизнь и общий достаток, опасались болезней, экологических катастроф, финансового краха... Большими оптимистами немцы никогда не считались, несмотря на то, что у них куда меньше проблем, чем у жителей большинства других стран. В мире даже существует такое понятие - German Angst.

Но последние исследования показывают, что этот общий настрой в Германии меняется. Обнародованные сейчас результаты опроса, проведенного в июне-июле 2020 года, то есть в самый разгар пандемии коронавируса, удивили социологов: лишь треть жителей страны испытывает страх перед COVID-19. Он занимает 17-е место в рейтинге сегодняшних немецких "страхов". Правда, почти половина опрошенных опасается, что пандемия отрицательно скажется на экономической ситуации в целом в Германии и их личной. "Людей намного больше беспокоит угроза их благосостоянию, чем угроза их здоровью", - подчеркнула на пресс-конференции в Висбадене руководитель исследования Бригитте Рёмштедт (Brigitte Römstedt).

Впрочем, в 2005 году, когда выросли цены на энергоносители, или в 2008-2010-м, во время финансового кризиса, таких "обеспокоенных" в стране было намного больше. Но их опасения не оправдались.

Острота проблемы беженцев снизилась

Однако сейчас "экономические" страхи немцев стали существенно серьезнее: половина опрошенных, намного больше, чем в прошлом году, озабочена состоянием экономики в целом, опасается, что жизнь станет дороже и что финансовый кризис в Европейском Союзе приведет к росту налогов. На 12 процентных пунктов выше, чем год назад, уровень опасений по поводу роста безработицы в Германии.

Зато немцев сейчас намного меньше тревожат проблемы, связанные с притоком мигрантов. Их острота явно снизилась. Только 43 процента опрошенных все еще опасаются, что государство не справится с проблемой беженцев и это приведет к напряженным отношениям между ними и коренными жителями страны. Это самый низкий уровень за последние пять лет, на 13 процентных пунктов ниже, чем показали опросы в прошлом году.

Все последние годы снижаются страхи немцев, связанные с войной, терроризмом, наркоманией и преступностью.

Женщины боятся больше

"И политические проблемы сейчас беспокоят немцев меньше, чем раньше", - констатирует Бригитте Рёмштедт. Это в целом. Однако больше половины жителей Германии - 53 процента - по-прежнему считают, что миру угрожает политика американского президента Дональда Трампа. Про Путина немцев не спрашивали.

Дональд Трамп

Кстати говоря, женщины (во всяком случае, немецкие женщины) традиционно более боязливы, чем мужчины. Понятно, что их, в первую очередь, тревожит, скажем, возможное удорожание жизни и рост повседневных расходов (55 процентов женщин и только 47 процентов мужчин). Но и Трампа считают опасным, прежде всего, женщины: 57 процентов против 49 процентов мужчин.

Еще один интересный и на сей раз - приятный результат привели социологи, представляя опрос на пресс-конференции в Висбадене. Несмотря на пандемию, локдаун, ограничения в передвижении, работу на дому (Home Office), необходимость намного больше проводить время вместе и связанные с этим психологические проблемы в семье, лишь один/одна из каждых десяти опрошенных мужчин и женщин опасается разлада и развода.

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