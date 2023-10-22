Нелегальная миграция в Германию достигла пика за 7,5 года

Более 21 тысячи человек нелегально въехали в ФРГ в сентябре. Это самый высокий месячный показатель с февраля 2016 года. Канцлер Шольц заявил, что необходима массовая депортация нелегальных мигрантов.

В сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек - такие данные федеральная полиция Германии опубликовала в субботу, 21 октября. Это самый высокий месячный показатель с февраля 2016 года, когда в разгар миграционного кризиса в ФРГ въехали 25 650 нелегалов.

По данным полиции, в последние семь месяцев приток нелегальных мигрантов в ФРГ стабильно растет. Всего с января по сентябрь в Германию незаконно въехали 92 119 человек. Если эта тенденция продолжится, то показатель 2016 года - 112 000 человек - будет перекрыт.

Шольц: Необходимо провести массовую депортацию нелегалов

Накануне лидеры трех партий правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической партии (СвДП) и "Союз-90/"зеленые" - встретились в Берлине, чтобы обсудить ситуацию с нелегальной миграцией. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил еженедельнику Der Spiegel: "Мы должны наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".

В то же время Шольц подчеркнул: нужно, чтобы Германия продолжила принимать лиц, действительно имеющих право на убежище, а также привлекала квалифицированных иммигрантов в условиях острой нехватки в стране рабочих рук.

Германия вводит контроль на границах

Глава правительства ФРГ заявил, что для решения проблемы нелегальной миграции в Евросоюз необходим "целый пакет мер", включая ужесточение контроля на внешних границах ЕС и усиление контроля ФРГ над собственными границами с соседями по ЕС.

16 октября стало известно, что Германия вводит стационарный контроль на границах со Швейцарией, Польшей и Чехией. Гибкий контроль на границах с двумя последними странами действовал с конца сентября. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) обосновала эти меры необходимостью ограничить нелегальную миграцию и усилить борьбу с контрабандистами.

За последний месяц ввести контроль на своих границах также решили другие страны ЕС -Австрия, Словакия, Чехия и Польша.

Оппозиция в ФРГ предлагает ограничить въезд в страну

Лидер оппозицинного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) недавно встретился с Шольцем и обсудил вопрос нелегальной миграции. Мерц передал канцлеру список требований из 26 пунктов, в их числе - ежегодное ограничение на количество людей, которым разрешено въезжать в ФРГ, на уровне 200 000 человек. Лидер ХДС 20 октября направил письмо Шольцу, в котором предложил идею создания двусторонней группы для обсуждения этого вопроса.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) приветствовал инициативу ХДС, назвав ее "хорошим сигналом для граждан". "Я рассчитываю быстро найти общее решение", - подчеркнул Клингбайль, добавив, что лично он не верит в концепцию ограничения миграции. Сопредседатель СДПГ, по его словам, "не может себе представить, чтобы государство было настолько бессердечным" и способным отказать во въезде в страну людям, подвергающимся преследованиям, если лимит уже превышен.

Вопросы иммиграции, согласно опросам, беспокоят немцев все больше. В политической жизни это приводит к росту популярности правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", которая сегодня имеет рейтинг выше, чем у любой из партий правящей коалиции.

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