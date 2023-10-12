Опрос: больше всего немцы опасаются растущей стоимости жизни

Рост стоимости жизни и жилья, а также проблемы, связанные с миграцией, относятся к главным темам, которые беспокоят немцев, выяснили в страховом обществе R + V.

Опасения, связанные с растущей стоимостью жизни, разделяют сегодня 65% немцев. Другими темами, которые беспокоят граждан ФРГ больше всего, являются перспектива дальнейшего подорожания жилья (60%) и повышение налогов (57%). Об этом говорят результаты ежегодного опроса "Страхи немцев", обнародованные страховым обществом R + V в четверг, 12 октября.

Страх немцев перед тем, что они окажутся финансово не в состоянии поддерживать привычный уровень жизни, уже 13-й раз подряд занимает первое место в соответствующем списке.

Опасения, связанные с миграцией

Между тем в актуальном исследовании обращает на себя внимание другой показатель. Доля тех, кто боится, что государство не справится с нагрузкой, связанной с притоком мигрантов, за год увеличилась на 11%: с 45% в 2022 году до 56% в 2023. Это опасение стало четвертым по значимости в списке "страхов немцев" текущего года.

В то же время доля тех, кто опасается роста напряжения в обществе из-за притока иностранцев, возросла с 37% до 47%.

Профессор Изабелль Боруки Фото: BeaRoth Photography

Наблюдатели фиксируют, что на протяжении последних лет страхи, связанные с проблемами миграции, превалировали в основном на востоке Германии. Однако в нынешнем году доля респондентов, выразивших именно такие опасения, оказалась на западе даже выше, чем в землях бывшей ГДР: 56% на западе против 54% на востоке.

"Забота, которую испытывали в основном жители восточной Германии, стала темой, которая в равной мере волнует людей по всей Германии", - констатирует в этой связи профессор политологии Марбургского университета имени Филиппа Изабелль Боруки (Isabelle Borucki), консультировавшая авторов исследования. По ее мнению, такое развитие связано с экономическими опасениями людей. "Из-за притока беженцев из Украины и других мигрантов может стать еще меньше жизненно необходимых товаров, таких, как приемлемое по цене жилье", - поясняет эксперт.

Между тем, несмотря на увеличение соответствующих показателей, они находятся на 10 процентных пунктов ниже уровня 2016 года, когда эти страхи были на пике из-за кризиса, вызванного огромным притоком мигрантов, напоминает Боруки.

Страх быть втянутыми в войну

Что касается страха перед тем, что Германия может оказаться втянутой в войну, то тут эксперт наблюдает "эффект притупления". По сравнению с прошлым годом, когда подобные опасения выражали 42% опрошенных, в нынешнем году таковых стало 43%. Это 15 место в списке самых распространенных в Германии страхов.

Тема изменения климата волнует западных немцев гораздо сильнее, чем восточных. На западе Германии опасения, связанные с этой проблемой, разделяют 49% респондентов (исторический максимум), а на востоке - "лишь" 40%. "Вероятно потому, что для многих здесь изменение климата - далекая тема, - предполагает Изабелль Боруки. - А вот с экономическими трудностями приходиться бороться, в первую очередь, восточным немцам".

Примечательно, что среди респондентов в возрасте от 14 до 19 лет изменение климата, судя по опросу, является проблемой номер один. 54% опрошенных этой возрастной группы заявили, что испытывают опасения по этому поводу.

Долгосрочное исследование "Страхи немцев" на протяжении вот уже 30 лет фиксирует основные тревоги и заботы населения Германии. Каждый год летом участники этого опроса отвечают на вопросы об их личных, политических, экономических и экологических проблемах. При этом респондентам предлагается оценить значимость проблем из около 20 областей.

Смотрите также: