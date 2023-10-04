Ряд стран Европы временно вводят контроль на границах

Несколько центральноевропейских стран ЕС временно вводят контроль на отдельных участках своих границ. Это делается для того, чтобы остановить преступные группировки, незаконно переправляющие мигрантов через границу.

В борьбе с преступными группировками, незаконно переправляющими мигрантов через границы, ряд центральноевропейских стран вынужденно временно прибегнуть к мерам пограничного контроля. Власти Словакии в среду, 4 октября, объявили о решении направить полицейских на южную границу с Венгрией.

Как сообщает братиславское агентство TASR, контроль на словацко-венгерской границе начнет применяться с 5 октября и первоначально продлится десять дней. Проверки будут проводиться "гибким образом" вдоль всей границы, протяженность которой составляет более 650 км. Цель - сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу по "балканскому маршруту" и желающих попасть в Западную Европу, используя Словакию как транзитную страну.

В Словакии с начала года по конец сентября, по данным Министерства внутренних дел, было зафиксировано 39 688 нелегальных мигрантов. Это в одиннадцать раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Германия также ввела меры погранконтроля

Ранее соседние страны - Чехия, Польша и Австрия - начали ужесточать контроль на границе со Словакией. Чешская полиция проводит выборочные проверки на 17 автомобильных, 7 железнодорожных и 3 водных пунктах пропуска, а также вдоль 250-километровой зеленой границы со Словакией.

Польские пограничники начали ужесточать контроль на восьми автомобильных и трех железнодорожных пунктах пропуска через границу со Словакией.

Неделю назад министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась "ввести дополнительные гибкие меры контроля" на маршрутах нелегальных мигрантов на границах с Польшей и Чехией. Число просителей убежища в ФРГ в этом году значительно возросло. С января по август 2023 года с просьбой о предоставлении убежища здесь впервые обратились более 220 тыс. человек - на 77 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, напоминает агентство dpa.

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