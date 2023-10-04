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Ряд стран Европы временно вводят контроль на границах

Виталий Кропман
4 октября 2023 г.

Несколько центральноевропейских стран ЕС временно вводят контроль на отдельных участках своих границ. Это делается для того, чтобы остановить преступные группировки, незаконно переправляющие мигрантов через границу.

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Проверка транспорта на границе Польши и Германии
Проверка транспорта на границе Польши и ГерманииФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

В борьбе с преступными группировками, незаконно переправляющими мигрантов через границы, ряд центральноевропейских стран вынужденно временно прибегнуть к мерам пограничного контроля. Власти Словакии в среду, 4 октября, объявили о решении направить полицейских на южную границу с Венгрией.

Как сообщает братиславское агентство TASR, контроль на словацко-венгерской границе начнет применяться с 5 октября и первоначально продлится десять дней. Проверки будут проводиться "гибким образом" вдоль всей границы, протяженность которой составляет более 650 км. Цель - сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих в Европу по "балканскому маршруту" и желающих попасть в Западную Европу, используя  Словакию как транзитную страну.

В Словакии с начала года по конец сентября, по данным Министерства внутренних дел, было зафиксировано 39 688 нелегальных мигрантов. Это в одиннадцать раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Германия также ввела меры погранконтроля

Ранее соседние страны - Чехия, Польша и Австрия - начали ужесточать контроль на границе со Словакией. Чешская полиция проводит выборочные проверки на 17 автомобильных, 7 железнодорожных и 3 водных пунктах пропуска, а также вдоль 250-километровой зеленой границы со Словакией.

Польские пограничники начали ужесточать контроль на восьми автомобильных и трех железнодорожных пунктах пропуска через границу со Словакией.

Неделю назад министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась "ввести дополнительные гибкие меры контроля" на маршрутах нелегальных мигрантов на границах с Польшей и Чехией. Число просителей убежища в ФРГ в этом году значительно возросло. С января по август 2023 года с просьбой о предоставлении убежища здесь впервые обратились более 220 тыс. человек - на 77 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, напоминает агентство dpa.

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