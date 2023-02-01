Война, день 343-й: РФ не пригласили на конференцию в Мюнхен

Правительство РФ не пригласили на конференцию по безопасности в Мюнхен. ЕС за год обучит 30 тысяч украинских военных. США поставят Украине планирующие ракеты. В РФ запретили продавать нефть "недружественным" странам.

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

ЕС обучит 30 тысяч украинских военных

На саммите ЕС - Украина 3 февраля будет объявлено о расширении миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих. Планируется, что число подготовленных солдат и офицеров к концу 2023 года доведут до 30 тысяч, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. По его словам, среди них могут быть и военные, которых обучат использованию танков Leopard 2.

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) посетил 203-й танковый батальон бундесвера вблизи города Аугустдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Во время визита ему продемонстрировали технические возможности танка Leopard 2. Германия решила передать Украине 14 боевых машин этого типа. Во время общения с военнослужащими глава Минобороны сообщил, что уже в самом скором времени в городе Мунстер начнется подготовка украинских танковых экипажей, но это будет не полноценное обучение, а ознакомление с основными характеристиками Leopard 2.

Польские инструкторы хотят сократить время обучения украинских танкистов использованию немецких танков Leopard 2 до пяти недель вместо десяти стандартных, передает агентство Reuters. Майор Мацей Банашиньский, начальник центра подготовки танкистов в городке Свентошув на юго-западе Польши, сказал агентству, что ускорить обучение рассчитывают путем повышения интенсивности тренировок, привлечения дополнительных инструкторов и отказа от выходных дней.

Хотя пока это официально не подтверждено, журналисты предполагают, что обучение украинских танкистов пройдет именно в Свентошуве. Местный центр - один из трех, готовящих танкистов воевать на танках Leopard. Остальные два находятся в Германии и Швейцарии. Центр в Свентошуве оснащен симуляторами, в нем могут одновременно проходить подготовку 14 танковых экипажей из четырех человек.

Евросоюз оказал помощь Украине на 12 млрд евро

Сумма военной помощи, предоставленной Украине Европейским Союзом, к настоящему времени составила почти 12 млрд евро. Речь идет о средствах, полученных Киевом как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе, сообщил журналистам на условиях анонимности в преддверии саммита ЕС - Украина высокопоставленный чиновник Евросоюза. Кроме того, Брюссель предоставляет Украине беспрецедентную макрофинансовую помощь "18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для Евросоюза: средства выделяют на 35 лет, а государства ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", - пояснил чиновник. По его словам, это поможет достичь стабильности и предсказуемости в деятельности украинского государства в течение года.

Австрия передаст Украине 5 млн евро на восстановление трансформаторных подстанций, заявил президент страны Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Поставки оружия Украине

В новый пакет военной помощи Украине, о котором США намерены объявить в ближайшие дни, войдут бомбы малого диаметра наземного базирования (Ground Launched Small Diameter Bomb, GLSDB), оснащенные ракетным двигателем, передает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. Эти высокоточные боеприпасы, которые еще называют планирующими ракетами, можно запускать на расстояние до 150 километров.

Американская компания General Atomic, занимающаяся в том числе оборонными заказами, готова продать Украине два "умных" беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper за один доллар. Соответствующее предложение руководство фирмы сделало украинскому военному атташе в Вашингтоне несколькими днями ранее, пишет издание The Wall Street Journal. По его сведениям, сделка будет включать в себя наземную станцию управления дронами и потребует от Киева затрат около 10 млн долларов на подготовку и отправку аппаратов в Украину. Поставку еще должен одобрить Белый дом, который отказался комментировать информацию.

Испания планирует первую поставку в Украину танков Leopard 2A4 - она будет включать от четырех до шести восстановленных танков, пишет испанская газета El País со ссылкой на правительственные источники в Мадриде. По сведениям издания, окончательная цифра будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет хранятся в 41-й Группе материально-технической поддержки в Сарагосе, о срочном восстановлении которых испанское Минобороны ведет переговоры с военной промышленностью, а также от вклада других стран.

Израиль не исключает оказания военной помощи Украине и готов рассмотреть даже поставку новейшей системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского воздушного пространства. Об этом сообщил в интервью американскому телеканалу CNN глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Ранее Израиль официально подчеркивал, что ограничится исключительно гуманитарной помощью Киеву, а в отношении "Железного купола" заявлял, что эта система не предназначена для использования на таких обширных территориях, как Украина.

Правительство РФ не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Представители правительства России в этом году не приглашены на Мюнхенскую международную конференцию по безопасности, заявил председатель конференции Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) в интервью телеканалу MDR в среду, 1 февраля. Он объяснил это нежеланием предоставлять трибуну авторитетного международного форума по вопросам безопасности для пропаганды президента РФ Владимира Путина.

"Высказывания, которые мы ежедневно слышим из Кремля, не позволяют заключить, что Россия хотя бы на йоту отступит от того, что Путин провозгласил целью войны, а именно, разрушения Украины", - пояснил Хойсген. По его словам, вместо правительственных чиновников, от России приглашены представители гражданского общества и оппозиции, в том числе бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров и опальный олигарх Михаил Ходорковский.

Вступил в силу запрет продавать нефть "недружественным" странам

С 1 февраля в России вступил в силу запрет на поставки нефти "недружественным" странам, которые ввели на нее ценовой потолок. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответных мерах 27 декабря.

Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены", напоминает издание "Новая газета Европа". Экспорт нефти по лимитированной стоимости допускается только по разрешению президента. Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения.

В России признали "нежелательным" Форум свободной России

Генпрокуратура России признала на территории страны "нежелательной" деятельность Форума свободной России. "По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации "Форум свободной России" (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - указывается в сообщении ведомства.

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