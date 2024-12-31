Не только в Новый год? Оставят ли в Казахстане единое время

Не только в Новый год? Оставят ли в Казахстане единое время31 декабря 2024 г.
Тема введения с 1 марта 2024 года в стране единого часового пояса UTC+5 уверено вошла в число наиболее резонансных событий уходящего года, о чем свидетельствуют проведенные социологами замеры общественного мнения, а также организованные негосударственными СМИ опросы. К примеру, по информации Бюро экспресс-мониторинга DEMOSCOPE, осуществляющего свою деятельность при содействии Фонда имени Конрада Аденауэра, единым временем в стране остаются недовольны свыше 53 процентов населения Казахстана.
Особенно много людей не желающих воспринимать универсальный часовой пояс, бюро зафиксировало в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской областях - 74,6% населения, в Алматы - 68,4% из всех опрошенных, в Астане - 55,7% из всех участвующих в исследовании горожан. Нельзя не обратить внимание и на публикации в СМИ, где материалы о едином времени стабильно набирают большое количество просмотров и реакций, даже несмотря на активную подготовку населения к новогодним праздникам.
Правительство предлагает привыкать к единому времени
Как и в начале уходящего года, правительство Казахстана и привлеченные им эксперты продолжает уверять, что введение единого часового пояса благоприятно скажется не только на экономических показателях, но и на здоровье населения страны - нужно только привыкнуть. К работе с непонимающими преимущества универсального времени жителями страны присоединился даже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. "В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследования циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс - этот тот, в котором мы сейчас живем - UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом поясе - UTC+6", - заявил премьер Бектенов на встрече с рабочими одного из заводов Костанайской области 19 декабря.
Впрочем, правительство Казахстана не только пытается отстаивать свою позицию о пользе единого часового пояса в публичном пространстве, но и активно применяет административный ресурс. Из-за отсутствия "подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени" в августе министерством торговли и интеграции страны была отклонена петиция, набравшая меньше чем за неделю 50 тысяч подписей казахстанцев о возврате "старого времени" в центральных и восточных областях Казахстана. Не имеют успеха и многочисленные судебные иски, в которых жители страны пытаются оспорить постановление правительства от 19 января 2024 года. Нередко их не принимают к рассмотрению.
Некоторую надежду противники "единого времени" возлагали на проходящий в специализированном межрайонном административном суде Астаны в течение нескольких месяцев процесс, который оспаривал решение министерства торговли и интеграции об отклонении петиции. Подавшая иск группа общественных деятелей отмечала его неправомочность, указывая, что возглавлял комиссию по рассмотрению петиции депутат мажилиса Еркин Абиль, который и был инициатором введения единого часового пояса. Завершившийся в октябре судебный процесс не нашел каких-либо процедурных нарушений.
Почему не все казахстанцы довольны единым временем
Казбек Бейсебаев, который был в числе группы общественных деятелей, подававших судебный иск, в беседе с DW заметил, что сдаваться никто из общественников не собирается. "Мы намерены подавать новые исковые заявления, оспаривающее это правительственное постановление. В нашей группе есть правоведы, ученые, дипломаты, врачи. И мы уверены, что правительство не имеет право принимать решения, которые затрагивают интересы миллионов граждан. Это исключительно прерогатива парламента, который должен в дискуссиях принять закон", - подчеркнул Казбек Бейсебаев, отметив, что самовольное введение правительством единого часового пояса повлияло на жизнь 15 из 20 миллионов жителей Казахстана.
"Люди стали больше платить за постоянно дорожающую электроэнергию. Была нарушена деятельность предприятий, работа которых зависит от светового дня. Школьники второй и третей смен вынуждены возвращаться домой после уроков, когда на улице совсем темно", - сказал DW Казбек Бейсебаев. По его словам, подавали члены группы и заявки на проведение митингов и акций протеста под общим лозунгом: "Просим вернуть нам прежнее время". "За последние месяцы мы пытались провести свои мирные акции в 11 городах. И во всех городах получили отказ. Причина отказа всегда одна - именно в этот день городские власти на заявленных нами площадках должны были проводить культурно-массовые мероприятия. На деле же никаких мероприятий там не было. Мы специально проверяли", - с немалой долей сарказма заметил Бейсебаев.
Житель Усть-Каменогорска Алексей Тарасов не сомневается: если бы в городе, в котором он родился и вырос, такую акцию организовали, то на нее пришли бы десятки тысяч человек. "Этот единый часовой пояс уже в печенках у всех сидит. Летом в июне солнце теперь встает в четвертом часу. Закат - в девятом. Сейчас совсем плохо. К 16.00 совсем темно. Если облачно, то в 15.00 уже сумерки. Мы за то, чтобы жить по циркадным ритмам, о которых Бектенов говорил. Думаю, что и жители Алматы, и Астаны тоже. Но тогда пусть премьер хотя бы географию выучит. Казахстан находится в четырех часовых поясах, а не в одном", - заметил Алексей из Усть-Каменогорска.
Вернет ли президент "старое время"?
Между тем правительство Казахстана через подконтрольные ему СМИ несколько сменило тактику объяснений о преимуществах единого времени. Теперь помимо разговоров о заботе по поводу здоровья граждан, появились предложения менять на местах график рабочего дня - раньше начинать его и раньше завершать. Кроме того, обещано завершить общереспубликанские исследования о влиянии введения единого часового пояса на здоровье граждан до марта 2025 года, на которое выделено 54 миллиона тенге (эквивалент 99 тысяч евро по текущему курсу. - Ред.). Житель Усть-Каменогорска Алексей Тарасов недоумевает: "Если менять рабочий график, то тогда надо, чтобы и государственные органы их тоже для себя изменили. А они раньше 9 утра работу не начинают. С 7 утра должны открываться детские сады и школы. Но ничего подобного пока не видно". В свою очередь Казбек Бейсебаев в беседе с DW заметил, что упоминание об исследованиях позволяет подать жалобу в Комитет по правам человека ООН. "Ведь фактически речь идет об эксперименте, который одновременно проводится над 15 миллионами граждан Республики Казахстан", - подчеркнул общественный деятель.
Интересно, что президент Токаев, новогоднее поздравление которого будут смотреть все жители страны одновременно, пока своего отношения к введению единого часового пояса так и не выразил. В этой связи у противников единого времени теплится пусть небольшая, но надежда, что президент Казахстана возвратит "старое время".