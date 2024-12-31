Не только в Новый год? Оставят ли в Казахстане единое время

Тема введения с 1 марта 2024 года в стране единого часового пояса UTC+5 уверено вошла в число наиболее резонансных событий уходящего года, о чем свидетельствуют проведенные социологами замеры общественного мнения, а также организованные негосударственными СМИ опросы. К примеру, по информации Бюро экспресс-мониторинга DEMOSCOPE, осуществляющего свою деятельность при содействии Фонда имени Конрада Аденауэра, единым временем в стране остаются недовольны свыше 53 процентов населения Казахстана.

Особенно много людей не желающих воспринимать универсальный часовой пояс, бюро зафиксировало в Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской, Карагандинской, Улытауской областях - 74,6% населения, в Алматы - 68,4% из всех опрошенных, в Астане - 55,7% из всех участвующих в исследовании горожан. Нельзя не обратить внимание и на публикации в СМИ, где материалы о едином времени стабильно набирают большое количество просмотров и реакций, даже несмотря на активную подготовку населения к новогодним праздникам.

Правительство предлагает привыкать к единому времени

Как и в начале уходящего года, правительство Казахстана и привлеченные им эксперты продолжает уверять, что введение единого часового пояса благоприятно скажется не только на экономических показателях, но и на здоровье населения страны - нужно только привыкнуть. К работе с непонимающими преимущества универсального времени жителями страны присоединился даже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. "В 2017 году группа американских ученых была удостоена Нобелевской премии за исследования циркадных ритмов человека. И в этом исследовании ученые доказали, что для человека лучше всего и более полезно для здоровья, когда он живет в своем естественном времени. Поэтому сейчас прогрессивные страны мира стремятся к переходу именно на естественный часовой пояс. Для Казахстана естественный часовой пояс - этот тот, в котором мы сейчас живем - UTC+5. Ранее, вы знаете, мы были в другом поясе - UTC+6", - заявил премьер Бектенов на встрече с рабочими одного из заводов Костанайской области 19 декабря.

Во всем Казахстане Новый год будут встречать по единому времени. Улицы Алматы в канун Нового года Фото: Anatoly Weißkopf/DW

Впрочем, правительство Казахстана не только пытается отстаивать свою позицию о пользе единого часового пояса в публичном пространстве, но и активно применяет административный ресурс. Из-за отсутствия "подтверждающих данных о негативном влиянии на здоровье населения от перевода времени" в августе министерством торговли и интеграции страны была отклонена петиция, набравшая меньше чем за неделю 50 тысяч подписей казахстанцев о возврате "старого времени" в центральных и восточных областях Казахстана. Не имеют успеха и многочисленные судебные иски, в которых жители страны пытаются оспорить постановление правительства от 19 января 2024 года. Нередко их не принимают к рассмотрению.

Некоторую надежду противники "единого времени" возлагали на проходящий в специализированном межрайонном административном суде Астаны в течение нескольких месяцев процесс, который оспаривал решение министерства торговли и интеграции об отклонении петиции. Подавшая иск группа общественных деятелей отмечала его неправомочность, указывая, что возглавлял комиссию по рассмотрению петиции депутат мажилиса Еркин Абиль, который и был инициатором введения единого часового пояса. Завершившийся в октябре судебный процесс не нашел каких-либо процедурных нарушений.

Почему не все казахстанцы довольны единым временем

Казбек Бейсебаев, который был в числе группы общественных деятелей, подававших судебный иск, в беседе с DW заметил, что сдаваться никто из общественников не собирается. "Мы намерены подавать новые исковые заявления, оспаривающее это правительственное постановление. В нашей группе есть правоведы, ученые, дипломаты, врачи. И мы уверены, что правительство не имеет право принимать решения, которые затрагивают интересы миллионов граждан. Это исключительно прерогатива парламента, который должен в дискуссиях принять закон", - подчеркнул Казбек Бейсебаев, отметив, что самовольное введение правительством единого часового пояса повлияло на жизнь 15 из 20 миллионов жителей Казахстана.

Казбек Бейсебаев Фото: Anatoly Weißkopf/DW

"Люди стали больше платить за постоянно дорожающую электроэнергию. Была нарушена деятельность предприятий, работа которых зависит от светового дня. Школьники второй и третей смен вынуждены возвращаться домой после уроков, когда на улице совсем темно", - сказал DW Казбек Бейсебаев. По его словам, подавали члены группы и заявки на проведение митингов и акций протеста под общим лозунгом: "Просим вернуть нам прежнее время". "За последние месяцы мы пытались провести свои мирные акции в 11 городах. И во всех городах получили отказ. Причина отказа всегда одна - именно в этот день городские власти на заявленных нами площадках должны были проводить культурно-массовые мероприятия. На деле же никаких мероприятий там не было. Мы специально проверяли", - с немалой долей сарказма заметил Бейсебаев.

Житель Усть-Каменогорска Алексей Тарасов не сомневается: если бы в городе, в котором он родился и вырос, такую акцию организовали, то на нее пришли бы десятки тысяч человек. "Этот единый часовой пояс уже в печенках у всех сидит. Летом в июне солнце теперь встает в четвертом часу. Закат - в девятом. Сейчас совсем плохо. К 16.00 совсем темно. Если облачно, то в 15.00 уже сумерки. Мы за то, чтобы жить по циркадным ритмам, о которых Бектенов говорил. Думаю, что и жители Алматы, и Астаны тоже. Но тогда пусть премьер хотя бы географию выучит. Казахстан находится в четырех часовых поясах, а не в одном", - заметил Алексей из Усть-Каменогорска.

Вернет ли президент "старое время"?

Между тем правительство Казахстана через подконтрольные ему СМИ несколько сменило тактику объяснений о преимуществах единого времени. Теперь помимо разговоров о заботе по поводу здоровья граждан, появились предложения менять на местах график рабочего дня - раньше начинать его и раньше завершать. Кроме того, обещано завершить общереспубликанские исследования о влиянии введения единого часового пояса на здоровье граждан до марта 2025 года, на которое выделено 54 миллиона тенге (эквивалент 99 тысяч евро по текущему курсу. - Ред.). Житель Усть-Каменогорска Алексей Тарасов недоумевает: "Если менять рабочий график, то тогда надо, чтобы и государственные органы их тоже для себя изменили. А они раньше 9 утра работу не начинают. С 7 утра должны открываться детские сады и школы. Но ничего подобного пока не видно". В свою очередь Казбек Бейсебаев в беседе с DW заметил, что упоминание об исследованиях позволяет подать жалобу в Комитет по правам человека ООН. "Ведь фактически речь идет об эксперименте, который одновременно проводится над 15 миллионами граждан Республики Казахстан", - подчеркнул общественный деятель.

Интересно, что президент Токаев, новогоднее поздравление которого будут смотреть все жители страны одновременно, пока своего отношения к введению единого часового пояса так и не выразил. В этой связи у противников единого времени теплится пусть небольшая, но надежда, что президент Казахстана возвратит "старое время".