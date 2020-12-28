 Отравление Навального: РФ закрыла въезд ряду подданных Великобритании | Новости из Германии о России | DW | 30.12.2020

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Россия

Отравление Навального: РФ закрыла въезд ряду подданных Великобритании

В Москве увязали расширение списка британских граждан, которым закрыт въезд в РФ, с введением Лондоном санкций после отравления Навального.

МИД РФ

МИД РФ

Россия расширила число "граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию" РФ, увязав это решение с введением Лондоном в октябре санкций в отношении шести представителей российских властей - после отравления оппозиционера Алексея Навального. Как сообщили в среду, 30 декабря, в МИД РФ, о принятом решении уведомили посла Великобритании в России Дебору Броннерт, вызвав ее в министерство.

"Послу вручена нота соответствующего содержания", - указали в российском дипведомстве.

В перечень вошли те, кто, по версии Москвы, "причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности". Броннерт указали на "неконструктивные и недружественные", по мнению РФ, действия британских властей.

Санкции Лондона против Кириенко и Бортникова

Великобритания и Совет ЕС 15 октября одобрили ограничительные меры в отношении шести российских физических и одного юридического лица. Штрафные меры были введены в отношении первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Кроме того, в перечень попали начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщалось в документе, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза. В отношении фигурантов вводились визовые запреты, их имущество в ЕС и Соединенном Королевстве подлежало замораживанию.

Под санкции также подпал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в филиале которого, по мнению ряда экспертов, проходила разработка боевого отравляющего вещества из группы "Новичок", использованного при покушении на жизнь Навального.

РФ закрыла въезд ряду руководящих сотрудников Минобороны ФРГ

Накануне, 29 декабря, Россия закрыла въезд ряду руководящих сотрудников германских силовых и разведывательных структур в системе Министерства обороны ФРГ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг ответом на то, что в Москве восприняли как "деструктивные действия со стороны ЕС", и увязали ограничительные меры с введением Брюсселем санкций за кибератаку на германский бундестаг, предпринятую в 2015 году, предположительно, - из России.

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    Автор: Марина Барановская


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