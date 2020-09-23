 РФ закрыла въезд ряду руководящих сотрудников Минобороны ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 29.12.2020

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Германия

РФ закрыла въезд ряду руководящих сотрудников Минобороны ФРГ

В МИД РФ сообщили, что въезд запрещен ряду "руководящих сотрудников немецких силовых и разведывательных структур".

МИД РФ

МИД РФ

Россия закрыла въезд ряду руководящих сотрудников немецких силовых и разведывательных структур в системе Министерства обороны ФРГ. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали данный шаг ответом на то, что в Москве восприняли как "деструктивные действия со стороны ЕС", и увязали ограничительные меры с введением Брюсселем санкций за кибератаку на германский бундестаг, предпринятую в 2015 году, предположительно, - из России. Совет ЕС 22 октября одобрил ограничительные меры в отношении двух российских физических и одного юридического лица.

"Москвой принято решение о расширении ответного списка граждан ФРГ, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД РФ. "Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ", - указали далее в российском министерстве. 

Новость дополняется. 

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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