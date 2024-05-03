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НАТО осудила "гибридные атаки" РФ на своих членов

Александра Иванова
3 мая 2024 г.

Союзники по НАТО обеспокоены недавними "злонамеренными действиями" России на территории ряда стран - членов альянса. В НАТО заявили о намерении продолжать поддержку Украины в войне.

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Флаги государств - членов НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги государств - членов НАТО у штаб-квартиры альянса в БрюсселеФото: Janine Schmitz/AA/photothek.de/picture alliance

"Недавние злонамеренные действия" России, связанные с "гибридными атаками" на государства - члены НАТО, представляют собой "угрозу для безопасности союзников" и вызывают у них "глубокую озабоченность". Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, обнародованном в четверг, 2 мая.

Как подчеркивается в документе, за последнее время "враждебные действия со стороны (российского. - Ред.) государства" затрагивали Чехию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, а также Германию и Великобританию. Они вылились в проведение расследований и выдвижение обвинений в отношении ряда лиц, указано в пресс-релизе.

"Эти инциденты являются частью усиливающейся кампании с действиями, которые Россия продолжает осуществлять в евроатлантическом регионе, в том числе на территории Североатлантического альянса и через своих прокси. Они включают в себя диверсию, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", - утверждают в НАТО.

Конкретных примеров действий России, которые в НАТО считают проявлением гибридных атак на членов альянса, в документе не приводится.

Альянс призвал Москву соблюдать международные обязательства

Между тем в пресс-релизе подчеркивается, что союзники по Североатлантическому альянсу намерены сплоченно противостоять подобным угрозам, как индивидуально, так и коллективно.

"Мы осуждаем поведение России и призываем ее соблюдать свои международные обязательства, как это делают союзники. Действия России не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину", - заявили государства - члены НАТО.

О шпионской деятельности РФ в Германии

23 апреля глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) в интервью DW назвал Россию "страной, которая готова вести войну самыми жестокими средствами" и при этом "не чурается диверсий".

По его словам, спецслужбы ФРГ знают, что "Россия постоянно ведет шпионскую деятельность в ущерб интересам Германии", однако Берлин готов этому противостоять.

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