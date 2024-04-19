Задержание диверсантов в Баварии: МИД ФРГ отверг угрозы РФ

Российская сторона говорит о провокации и грозит Берлину последствиями после задержания двух граждан ФРГ российского происхождения по обвинению в диверсионной деятельности в пользу спецслужб РФ.

Министерство иностранных дел Германии раскритиковало высказывания посольства России в Берлине касательно задержания в Баварии двух граждан ФРГ российского происхождения по обвинению в диверсионной деятельности в пользу спецслужб РФ. Утверждения российской стороны, в том числе в социальных сетях, являются ложными, а высказанное ею предупреждение о последствиях Берлин отвергает, заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ в пятницу, 19 апреля.

Полиция города Байройт 17 апреля задержала двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсий в Германии по заданию российских спецслужб. Задержанные лица шпионили за военными объектами США на территории ФРГ и готовили атаку на транспортные пути, использующиеся в военных целях, отмечают журнал Der Spiegel и общественно-правовая медиакомпания ARD. По оценке генерального прокурора ФРГ, фигуранты дела, в частности, стремились "подорвать военную поддержку, оказываемую Германией Украине".

На следующий день посол России в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ. Дипломату было ясно сказано, что подобных действий следует избегать, указал представитель ведомства. В свою очередь российская сторона заявила о "провокации", нацеленной на разрушение отношений двух стран, а также дала понять, что "любые недружественные действия в адрес России не останутся без последствий".