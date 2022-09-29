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На месте повреждения "Северного потока - 2"
На месте повреждения "Северного потока - 2"Фото: Danish Defence/handout/AA/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

НАТО назвала диверсию причиной утечек на "Северных потоках"

Сергей Ромашенко
29 мин. назад

В альянсе назвали повреждение трубопроводов безответственным саботажем. Одновременно НАТО предостерегла от нападений на ее критическую инфраструктуру, пригрозив жестким ответом.

https://www.dw.com/ru/nato-nazvala-diversiu-pricinoj-utecek-na-severnyh-potokah/a-63281524

Утечка на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", по заключению НАТО, является результатом диверсии. "Вся имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что это результат преднамеренного, наглого и безответственного акта саботажа", - говорится в заявлении Совета НАТО, обнародованном в четверг, 29 сентября. При этом в документе не уточняется, кто именно может нести ответственность за эту диверсию.

Еще накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал утечки на "Северном потоке" результатом саботажа. Он также не сказал, кто может стоять за этой диверсией.

Объявив утечки на "СП" результатом диверсии, Совет НАТО предупредил, что "любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру партнеров по альянсу" вызовет "скоординированную и решительную реакцию".

НАТО предостерегает от нападения на инфраструктуру стран альянса

В заявлении Совета НАТО указывается, что страны альянса обязались подготовиться к "применению энергии и других гибридных тактик государственными и негосударственными действующими лицами", а также сдерживать и отражать их.

В документе отмечается, что повреждение обоих трубопроводов "СП" вызывает большую обеспокоенность. "Утечки создают угрозу для судоходства и причиняют большой вред экологии. Мы поддерживаем ведущиеся расследования с целью установления причины случившегося", - говорится в заявлении.

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