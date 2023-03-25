Наступление РФ на Бахмут и другие события 395-го дня войны

Британская разведка заявила об ослаблении российского наступления на Бахмут. По данным ВСУ, эти данные требуют уточнения. Для контрнаступления Украине не хватает оружия и боеприпасов, сообщил Зеленский.

На 395-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 25 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Британская разведка: Наступление России на Бахмут замедлилось

Российское наступление на Бахмут практически застопорилось, что, вероятно, главным образом обусловлено крайним истощением российских сил, полагает британская разведка. В очередной сводке Минобороны Великобритании отмечается, что ситуация для России также, скорее всего, ухудшилась из-за напряженности в отношениях между министерством обороны РФ и частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер", воюющей в районе Бахмута.

Россия, по данным разведки, сместила свой оперативный фокус на Авдеевку и на район Кременная-Сватово, где она, вероятно, стремится только стабилизировать свою линию фронта. Это говорит о возвращении к более оборонительной схеме действий после безрезультатных попыток провести общее наступление с января 2023 года, говорится в сводке.

ВСУ: Бахмут остается эпицентром боевых действий

По информации Вооруженных сил Украины, в последние дни на Бахмутском направлении уменьшилось количество боестолкновений, но заявления британской разведки требуют уточнения. "Последние три дня показывают, что сегодня на Бахмутском направлении было 18 боестолкновений, еще недавно их было от 30 до 50. Но это требует более детального анализа и, я думаю, ближайшая неделя это покажет", - заявил в эфире телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, добавив, что пока Бахмут остается эпицентром боевых действий.

Накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация в районе Бахмута остается наиболее сложной, но ее удается стабилизировать благодаря "титаническим усилиям" украинских военных.

Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление

Тем не менее Украина пока не может перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий из-за нехватки вооружений и боеприпасов, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun. "Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров. Мы пока не можем начать", - сказал Зеленский, добавив, что ситуация на востоке страны остается сложной - российские силы ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Зеленский также рассказал изданию, что по дипломатическим каналам направил в Пекин предложение о проведении переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Однако, по его словам, от китайской стороны пока не поступало предложений о сотрудничестве или встрече.

ISW: Россия готовит инфополе к возможному контрнаступлению Украины

Одновременно в российском информационном пространстве все чаще звучат заявления влиятельных лиц о возможном украинском контрнаступлении, обращает внимание американский Институт изучения войны (ISW). Так, 24 марта о подготовке Киева к наступательным операциям заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Наш генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения", - сказал он в интервью государственным СМИ. Днем ранее, 23 марта, о планах масштабного украинского контрнаступления говорил владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Весеннее наступление войск РФ, по-видимому, достигло своей кульминации, и российское информационное пространство реагирует как на замедление российских операций, так и на возможное возвращение Украиной инициативы на фронте, отмечают аналитики. Российскому военному командованию потребуется направить значительное количество сил на передовую, чтобы начать новые наступательные операции, однако маловероятно, что такие силы у РФ есть в достаточном объеме, указывают в ISW.

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "зерновую сделку"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Как сообщила канцелярия Эрдогана, глава государства поблагодарил Путина за его "позитивное отношение" к продлению Черноморской зерновой инициативы. Лидеры также обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и события, касающиеся войны в Украине. При этом Эрдоган указал на важность скорейшего прекращения конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, говорится в сообщении.

По данным Кремля, в ходе беседы Путин и Эрдоган выразили "удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей" и реализацией совместных проектов в сфере энергетики, в том числе строительством в Турции АЭС "Аккую". Кроме того, лидеры подчеркнули "важность продолжения процесса нормализации турецко-сирийских отношений".

Путин: Россия разместит свое ядерное оружие на территории Беларуси

Россия разместила в Беларуси 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и 1 июля завершит строительство в республике хранилища для такого оружия, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-24". При этом он подчеркнул, что Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на ее территории.

По словам Путина, решение о размещении ядерного оружия в Беларуси было окончательно принято после того, как Великобритания заявила о намерении предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.

В России предложили запретить деятельность МУС в стране

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил запретить деятельность на территории России Международного уголовного суда (МУС) в Гааге и ввести ответственность "за содействие и поддержку" ему. Володин также призвал заключить двухсторонние соглашения с "дружественными странами", предусматривающие взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС. Комментируя предложение Володина, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что МУС - "фиктивный институт", а его решения ничтожны

Накануне группа сенаторов США, как демократов, так и республиканцев, обратилась к президенту страны Джозефу Байдену с призывом поддержать МУЧ в расследовании вероятных военных преступлений РФ в Украине. Соединенные Штаты до сих пор не поделились с МУС имеющимися у них доказательствами военных преступлений российской армии, напоминают сенаторы в своем письме. Законодатели призывают Байдена "продвигаться вперед в поддержке работы МУС, чтобы Путин и другие люди из его окружения недвусмысленно знали: ответственность и правосудие за их преступления неизбежны".

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