NASA откладывает высадку астронавтов на Луну до 2026 года

Глава американского космического агентства счел, что для подготовки к миссии Artemis 3 необходимо больше времени из соображений безопасности. То же касается миссии Artemis 2.

По соображениям безопасности американское космическое агентство NASA отложило запланированную высадку астронавтов на Луну на один год - до 2026 года. Об этом глава NASA Билл Нельсон заявил на пресс-конференции во вторник, 9 января, уточнив, что для подготовки к миссии Artemis 3 необходимо больше времени. "Безопасность - наш главный приоритет", - подчеркнул он.

По данным NASA, для первой с 1972 года высадки астронавтов на Луну будет использован шаттл компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену-миллиардеру Илону Маску. По словам Нельсона, миссия Artemis 3 должна состояться в сентябре 2026 года. Кроме того, подготовительная миссия Artemis 2 также будет перенесена на один год - на сентябрь 2025 года. В ходе последней астронавты должны будут совершить орбитальный полет к Луне в капсуле Orion без посадки на спутник Земли.

Первая подготовительная миссия, Artemis 1, состоялась в конце 2022 года также после нескольких переносов. Тогда на орбиту Луны отправилась беспилотная капсула Orion. Однако во время этой лунной миссии возникли технические проблемы, в том числе с тепловым щитом вокруг капсулы.

На другой лунной миссии возникли проблемы с двигателем посадочного модуля

8 января, в 02.18 по местному времени (10.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида был произведен запуск новой ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) с лунным посадочным модулем Peregrine на борту. Однако позднее у модуля возникли проблемы с двигателем, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technologies.

Через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, но позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор. Неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну.

В итоге с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор. Однако отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива, сообщили в компании.

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