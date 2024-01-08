  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
НаукаСША

В США запустили к Луне первый частный посадочный модуль

Евгений Жуков
8 января 2024 г.

Впервые на спутник Земли запущен коммерческий посадочный модуль. В последний раз космический корабль США опускался на Луну в 1972 году.

https://p.dw.com/p/4ayDp
Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur
Запуск ракеты-носителя Vulcan Centaur Фото: NASA via AP/picture alliance

Впервые более чем за полвека американский космический корабль отправился на Луну: В понедельник, 8 января, в 02.18 по местному времени (10.18 мск) с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида произведен успешный запуск новой ракеты-носителя Vulcan Centaur компании United Launch Alliance (ULA) с лунным посадочным модулем Peregrine на борту.

В сообщении Национального агентства США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) указывается, что впервые к Луне стартовал коммерческий посадочный модуль. В случае успеха миссии аппарат Peregrine, созданный компанией Astrorobotics, станет первым в истории частным аппаратом, совершившим посадку на Луну.

Научными целями миссии NASA называет изучение лунной экзосферы, тепловых свойств и содержания водорода в лунном реголите, магнитных полей и радиационной обстановки.

Посадка модуля на Луну запланирована на 23 февраля.

Нынешняя миссия стала первой американской экспедицией на Луну после пилотируемого полета космического корабля "Аполлон-17" в 1972 году.

Смотрите также:

Байконур глазами немецкого астронавта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Запуск ракеты-носителя с лунным модулем SLIM с космодрома Танэгасима

Япония запустила в космос свой первый лунный посадочный модуль

Япония запустила в космос свой первый лунный посадочный модуль

Запущенный с космодрома Танэгасима модуль SLIM сможет сесть на поверхность Луны через несколько месяцев. В рамках миссии Япония намерена изучать горные породы лунной мантии.
Наука7 сентября 2023 г.
В Индии празднуют успешную посадку на Луну

Индийская станция успешно села на поверхности Луны

Индийская станция успешно села на поверхности Луны

Станция "Чандраян-3" совершила посадку на южном полюсе Луны. Премьер-министр Индии Моди назвал это событие "криком победы для новой Индии".
Политика23 августа 2023 г.

Cape Canaveral Space Force Station

maps.app.goo.gl
Показать еще