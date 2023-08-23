Индийская станция успешно села на поверхности Луны

Станция "Чандраян-3" совершила посадку на южном полюсе Луны. Премьер-министр Индии Моди назвал это событие "криком победы для новой Индии".

Индия в среду, 23 августа, успешно посадила космическую станцию на южном полюсе Луны. Посадка аппарата "Чандраян-3" транслировалась в прямом эфире, за происходящим наблюдали около 6,5 млн зрителей.

"Индия на Луне", - провозгласил глава индийского космического агентств Шри Соманат. Со своей стороны премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся "победным криком для новой Индии". Он следил за посадкой индийской станции с саммита стран БРИКС в Южно-Африканской республике.

Индия - космическая держава

Индия - уже четвертая страна, которая посадила космический аппарат на поверхности Луны. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю. Нынешняя посадка на Луну знаменует собой превращение Индии в космическую державу, отмечает агентство Reuters.

Для Индии это была уже вторая попытка совершить посадку на Луне. Аппарат "Чандраян-3" имеет высоту в два метра и весит почти 1700 кг. Попытка высадить на Луну предыдущий зонд "Чандраян-2" в 2019 году завершилась крушением станции.

Несколько дней тому назад при попытке совершить посадку на Луне разбилась российская станция "Луна-25". В апреле крушением завершилась попытка Японии.

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