  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИндия

Индийская станция успешно села на поверхности Луны

Сергей Ромашенко
23 августа 2023 г.

Станция "Чандраян-3" совершила посадку на южном полюсе Луны. Премьер-министр Индии Моди назвал это событие "криком победы для новой Индии".

https://p.dw.com/p/4VVio
В Индии празднуют успешную посадку на Луну
В Индии празднуют успешную посадку на ЛунуФото: Ajit Solanki/AP

Индия в среду, 23 августа, успешно посадила космическую станцию на южном полюсе Луны. Посадка аппарата "Чандраян-3" транслировалась в прямом эфире, за происходящим наблюдали около 6,5 млн зрителей.

"Индия на Луне", - провозгласил глава индийского космического агентств Шри Соманат. Со своей стороны премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал случившееся "победным криком для новой Индии". Он следил за посадкой индийской станции с саммита стран БРИКС в Южно-Африканской республике.

Индия - космическая держава

Индия - уже четвертая страна, которая посадила космический аппарат на поверхности Луны. Ранее это удалось Советскому Союзу, США и Китаю. Нынешняя посадка на Луну знаменует собой превращение Индии в космическую державу, отмечает агентство Reuters.

Для Индии это была уже вторая попытка совершить посадку на Луне. Аппарат "Чандраян-3" имеет высоту в два метра и весит почти 1700 кг. Попытка высадить на Луну предыдущий зонд "Чандраян-2" в 2019 году завершилась крушением станции.

Несколько дней тому назад при попытке совершить посадку на Луне разбилась российская станция "Луна-25". В апреле крушением завершилась попытка Японии.

Смотрите также:

Байконур глазами немецкого астронавта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Современный мощный телескоп, созданный в Германии, в течение 7 лет будет искать черные дыры в космосе.
Общество15 июля 2019 г.02:23 мин.
external

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Также в программе: "война ленточек" в Испании. Опасная жизнь сатирика в Берлине. "Тюрьма для животных" в Нидерландах. Как супружеская пара борется с коррупцией и полицией в Боснии и Герцеговине.
Политика1 октября 2018 г.26:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий паспорт (фото из архива)

Правительство ФРГ упростило получение гражданства

Политика23 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Маленькие вундеркинды - скрипач Майлз и пианист Мэддок Марсоллек

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Судьба вундеркинда: о чем молчит скрипка

Общество23 августа 2023 г.
Работник компании "Уралхим" готовит к отправке на экспорт очередную партию удобрений

Bild требует остановить поток "кровавых удобрений Путина"

Bild требует остановить поток "кровавых удобрений Путина"

Экономика и бизнес23 августа 2023 г.
Поверхность Луны на фото, переданном индийским космическим аппаратом "Чандраян-3"

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Лунная гонка: технологии улучшаются, риски остаются

Технологии23 августа 2023 г.
Американская журналистка Дороти Томпсон

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

"Я встретила Гитлера!": он - воплощение маленького человека

Литература23 августа 2023 г.
Weißrussland Gerichtsverhandlung von Maria Kolesnikova in Belarus

Как имущество противников власти идет в Беларуси с молотка

Как имущество противников власти идет в Беларуси с молотка

Общество23 августа 2023 г.
Президент УКраины Владимир Зеленский в Афинах

Зеленский в Греции и иные события 545-го дня войны в Украине

Зеленский в Греции и иные события 545-го дня войны в Украине

Конфликты22 августа 2023 г.
На главную страницу