Американская лунная миссия оказалась под угрозой провала

Впервые за более чем 50 лет американский космический корабль должен был вновь совершить посадку на Луну, однако миссия оказалась на грани срыва. У запущенного в понедельник, 8 января, лунного посадочного модуля Peregrine возникли проблемы с двигателем, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technologies.

Через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор. Неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, которая была запланирована на 23 февраля.

В итоге с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор. Однако отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива, сообщили в Astrobotic Technologies. Команда работает над тем, чтобы стабилизировать потери и собрать как можно больше данных. Кроме того, в Astrobotic Technologies изучают, какие еще цели можно было бы выполнить в рамках этой миссии.

Первая частная лунная миссия

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с Astrobotic Technologies по программе коммерческой доставки грузов на Луну. Изначально планировалось, что аппарат совершит посадку 23 февраля - в таком случае Astrobotic Technologies стала бы первой частной компанией, успешно совершившей посадку на спутник Земли. Модуль должен доставить на Луну научные приборы, чтобы проанализировать радиацию и состав поверхности спутника и тем самым подготовить почву для возвращения астронавтов.

Кроме того, на борту Peregrine находятся 151 специальная капсула - это так называемые "лунные коробки". Они содержат памятные вещи от людей со всего мира. Несколько таких посылок отправила немецкая логистическая компания DHL. Среди прочего, аппарат несет капсулу с прахом создателя "Звездного пути" (Star Trek) Джина Родденберри и нескольких актеров сериала.

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