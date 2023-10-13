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NASA запустило станцию Psyche к одноименному астероиду

Даниил Сотников
13 октября 2023 г.

Автоматическая станция Psyche к 2029 году долетит к астероиду и начнет его изучение. Ученые считают, что небесное тело состоит из металла.

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Астероид Psyche в представлении художника
Астероид Psyche в представлении художникаФото: NASA/JPL-Caltech/ASU

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX осуществили успешный запуск ракеты-носителя Falcon Heavy c межпланетной автоматической станцией Psyche, которая направится к одноименному астероиду для изучения его состава. Трансляция пуска велась в YouTube-канале NASA в пятницу, 13 октября.

По расчетам управления, станция Psyche достигнет астероида в июле 2029 года. Изучение небесного тела диаметром около 280 км продлится несколько лет. Специалисты предполагают, что астероид состоит в основном из металла. Его исследование представляют интерес с точки зрения понимания свойств металлических астероидов и с точки зрения оценки возможности добычи на них полезных ископаемых.

Станция Psyche оснащена большими солнечными батареями, мультиспектральной камерой, магнитометром, спектрометром гамма- и нейтронного излучения, а также экспериментальной системой лазерной связи. Первоначально запуск был запланирован на осень 2022 года, но переносился несколько раз из-за неполадок полетного программного обеспечения. Последний перенос с 12 на 13 октября был связан с погодными условиями.

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