ФРГ присоединилась к программе "Артемида" по изучению Луны

Соглашение о вступлении в международную космическую программу было подписано в посольстве ФРГ в США. Теперь участниками программы по исследованию Луны и Марса являются уже 29 стран.

Германия, стремясь активнее участвовать в исследовании Луны и Марса, присоединилась к возглавляемой американским космическим агентством NASA международной программе "Артемида". Свою подпись под соответствующими соглашениями поставил генеральный директор Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR) Вальтер Пельцер (Walther Pelzer). Церемония состоялась в посольстве ФРГ в Вашингтоне вечером в четверг, 14 сентября.

В DLR в связи с подписанием документа отметили, что Германия желает стать частью "важного отрезка в космической истории". В "Соглашениях Артемиды" закреплены принципы сотрудничества в сфере исследования космоса в гражданских целях и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. С вступлением в программу Германии участниками "Артемиды" являются уже 29 стран.

Вклад Германии в программу "Артемида"

В церемонии подписания документов в Вашингтоне участвовали также координатор правительства ФРГ по вопросам изучения космоса Анна Кристман (Anna Christmann), посол ФРГ в США Андреас Михаэлис (Andreas Michaelis) и глава NASA Билл Нельсон. Глава DLR Пельцер отметил, что Германия и США давно являются успешными партнерами в исследовании космоса. Так, к примеру, немецкие компании уже сейчас играют центральную роль в деле подготовки к новым посадкам на Луне.

По словам Пельцера, "подписание Германией "Соглашений Артемиды" придаст новый импульс совместным усилиям по реализации программы освоениy космоса". "Соглашения Артемиды" открывают массу новых возможностей для промышленности и научных исследований в Германии и, конечном счете, во всей Европе", - отметил он.

Со своей стороны директор NASA Нельсон приветствовал Германию среди участников "Артемиды", подчеркнуd, что Германия уже давно является одним из ближайших и самых эффективных международных партнеров NASA".

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