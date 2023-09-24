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На Землю доставлена капсула с грунтом астероида Бенну

Ольга Лебедева
24 сентября 2023 г.

Сброшенная зондом OSIRIS-REx термостойкая капсула с образцами, взятыми в 2020 году, приземлилась в штате Юта. Как предполагается, в ней содержится около 250 г грунта и пыли с поверхности астероида Бенну.

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Космический зонд OSIRIS-REx в представлении художника
Космический зонд OSIRIS-REx в представлении художникаФото: NASA/dpa/picture-alliance

В американском штате Юта приземлилась сброшенная на Землю капсула с образцами грунта, взятыми с поверхности астероида Бенну. Капсула прибыла в 10.52 по cевероамериканскому восточному времени (17.52 мск) в воскресенье, 24 сентября, после путешествия протяженностью 3,86 миллиарда миль, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). 

Защищенная термостойкой оболочкой капсула весом около 46 кг и диаметром около 81 см приземлилась на три минуты раньше, чем ожидалось. Последние 13 минут она летела со скоростью 44 000 км/ч сквозь атмосферу Земли. Несколькими часами ранее она была сброшена на Землю зондом OSIRIS-REx на высоте около 102 тысяч километров. По оценке NASA, в капсуле содержится около 250 г камней, собранных с астероида в октябре 2020 года. Теперь эти образцы будут доставлены для исследований в лаборатории NASA в Хьюстоне в штате Техас. Около 200 ученых проведут исследования с использованием 60 различных методов.

Пробы были взяты в 2020 году

Астероид Бенну диаметром 550 м был избран из-за близости его орбиты к земной, размеров астероида и предположительно содержащихся в нем материалов. Эксперты NASA считают его наиболее опасным для Земли астероидом. Не исключается, что в ближайшие 150 лет астероид может сблизиться с Землей. В сентябре 2016 года с мыса Канаверал был запущен беспилотный космический аппарат OSIRIS-Rex весом 2100 кг и длиной 6 м, небесного тела он достиг в декабре 2018-го. Затем началось картографирование поверхности, чтобы выбрать место для забора проб. Об успешном взятии проб пыли и грунта на астероиде Бенну NASA сообщило в конце октября 2020 года.

Как предполагается, взятый с астероида Бенну грунт - крупнейшие образцы, доставленные на Землю из космоса со времени американской программы "Аполлон". Ученые надеются, что они позволят получить новую информацию о формировании Солнечной системы более 4,5 млрд лет назад. Стоимость проекта составляет около 800 миллионов долларов (750 млн евро).

Смотрите также: 

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Космический зонд OSIRIS-REx в представлении художника

На Землю доставлена капсула с грунтом астероида Бенну

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