В NASA удовлетворены пробами, взятыми с астероида Бенну

Необходимый минимум образцов пыли и грунта с поверхности астероида Бенну собран, заявил один из менеджеров NASA. Главная задача - успешно вернуть космический зонд OSIRIS-REx.
Образцы, успешно взятые с поверхности астероида Бенну космическим зондом OSIRIS-REx, после первого анализа переданных из космоса данных признаны удовлетворительными, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в ночь на субботу, 24 октября.
Необходимый минимум в 60 граммов пыли и грунта достигнут, теперь необходимо направить все усилия на то, чтобы доставить образцы на Землю в целости и сохранности. По словам главы департамента научных исследований NASA Томаса Цурбухена, "мы очень рады получить кажущиеся удовлетворительными пробы, то, что будет вдохновлять науку и через десятилетия после этого исторического момента". Видео, на котором запечатлено касание зонда NASA с поверхностью астероида, опубликовано в официальном микроблоге Twitter.
Беспилотный космический аппарат OSIRIS-Rex был запущен с мыса Канаверал в сентябре 2016 года и достиг небесного тела в декабре 2018-го. Затем началось картографирование поверхности, чтобы выбрать место для забора проб. Бенну был выбран из-за близости его орбиты к земной, размеров астероида и предположительно содержащихся в нем материалов.
Эксперты NASA считают Бенну наиболее опасным для Земли астероидом. Не исключается, что в ближайшие 150 лет астероид может сблизиться с Землей.
Ожидается, что OSIRIS-REx с полученными образцами вернется на Землю в 2023 году. Они станут крупнейшими образцами, доставленными на нашу планету из космоса со времени американской программы "Аполлон", заявил директор NASA Джим Брайденстайн. Стоимость проекта составляет около 800 миллионов долларов. Вес зонда - 2100 килограммов, длина - 6 метров.
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