  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Шлейф из пыли и обломков астероида Диморф после столкновения с зондом NASA
Шлейф из пыли и обломков астероида ДиморфФото: CTIO/NOIRLab/SOAR/NSF/AURA/T. Kareta, M. Knight
НаукаГлобальные темы

Зонд NASA изменил орбиту астероида после столкновения с ним

Александра Иванова
4 мин. назад

Космический зонд DART произвел плановое столкновение с астероидом Диморф и изменил его орбиту. Целью миссии был сбор данных для защиты Земли от возможных столкновений с небесными телами.

https://www.dw.com/ru/zond-nasa-izmenil-orbitu-asteroida-posle-stolknovenia-s-nim/a-63410107

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые в истории исследования космоса человеком изменило орбиту небесного тела посредством контролируемого столкновения с ним зонда. Как сообщили в NASA вечером во вторник, 11 октября, миссия DART (Double Asteroid Redirection Test), одной из целей которой было тестирование возможностей по защите Земли от столкновения с астероидами, завершилась успешно.

В ходе этой миссии беспилотный космический аппарат произвел плановое столкновение со спутником астероида Дидим - астероидом Диморф, диаметр которого составляет около 160 метров.

Подготовка к защите планеты от астероидов

По данным NASA, до столкновения с зондом время, необходимое для облета Диморфа вокруг более крупного Дидима, составляло 11 часов и 55 минут. После столкновения оно сократилось до 11 часов и 23 минут. 

Изначально NASA определило, что успешным будет считаться уровень изменения орбитального периода астероида-спутника на 73 секунды и более.

"Эта миссия показывает, что NASA старается быть готовым ко всему, что "бросит" в нас Вселенная, - заявил руководитель NASA Билл Нельсон. - NASA доказало, что мы являемся серьезными защитниками планеты. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества, демонстрирующий приверженность (своему делу. - Ред.) исключительной команды NASA и наших партнеров со всего мира".

Запуск зонда DART был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии 24 ноября 2021 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стоимость миссии составила 330 млн долларов (340 млн евро). Само столкновение зонда с астероидом произошло 26 сентября.

Европейская миссия Hera

На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства (ESA) под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.

В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. В целом исследователи идентифицировали около 27 тысяч таких небесных тел вблизи нашей планеты. Около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров.

В NASA подчеркивают, что до столкновения с зондом DART астероиды Диморф и Дидим не представляли опасности для Земли и что они не представляют ее и сейчас.

Смотрите также:

Байконур глазами немецкого астронавта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе" (01.10.2018)

Также в программе: "война ленточек" в Испании. Опасная жизнь сатирика в Берлине. "Тюрьма для животных" в Нидерландах. Как супружеская пара борется с коррупцией и полицией в Боснии и Герцеговине.
Политика
1 октября 2018 г.
26:30 мин.
external

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника (15.07.2019)

Современный мощный телескоп, созданный в Германии, в течение 7 лет будет искать черные дыры в космосе.
Общество
15 июля 2019 г.
02:23 мин.
Самая массивная звезда нашей Галактики Pismis 24-1, имеющая массу в 200-300 раз больше, чем у Солнца, на самом деле оказалась двойной звездой (фото 2006 года)

Внеземная жизнь: почему ученые интересуются двойными звездами

Внеземная жизнь: почему ученые интересуются двойными звездами

Датские ученые пришли к выводу, что при поиске внеземной жизни нужно обратить внимание на двойные звездные системы, состоящие из звезд, похожих на Солнце. У планет, вращающихся вокруг них, большие шансы стать обитаемыми.
Наука
15 июня 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент США Джо Байден (фото из архива)

Байден: При вторжении в Украину Путин просчитался

Конфликты
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Политика
11 ч. назад
Гданьск, Польша

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Не только IT. Как предприниматели из РБ уезжают в Польшу

Экономика и бизнес
12 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Политика
6 ч. назад
Сгоревшие автомобили на улицах Киева после ракетных ударов 10 октября

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

"Мы на новом этапе эскалации войны". СМИ о ракетных ударах

Политика
11 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Tesla Semi

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Tesla, Volvo, Daimler: электрические грузовики пошли в серию

Экономика и бизнес
21 ч. назад
Арне Шёнбом

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Почему главу "киберсекьюрити" ФРГ заподозрили в связях с ФСБ

Политика
10 октября 2022 г.
На главную страницу