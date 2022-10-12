Зонд NASA изменил орбиту астероида после столкновения с ним

Космический зонд DART произвел плановое столкновение с астероидом Диморф и изменил его орбиту. Целью миссии был сбор данных для защиты Земли от возможных столкновений с небесными телами.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые в истории исследования космоса человеком изменило орбиту небесного тела посредством контролируемого столкновения с ним зонда. Как сообщили в NASA вечером во вторник, 11 октября, миссия DART (Double Asteroid Redirection Test), одной из целей которой было тестирование возможностей по защите Земли от столкновения с астероидами, завершилась успешно.

В ходе этой миссии беспилотный космический аппарат произвел плановое столкновение со спутником астероида Дидим - астероидом Диморф, диаметр которого составляет около 160 метров.

Подготовка к защите планеты от астероидов

По данным NASA, до столкновения с зондом время, необходимое для облета Диморфа вокруг более крупного Дидима, составляло 11 часов и 55 минут. После столкновения оно сократилось до 11 часов и 23 минут.

Изначально NASA определило, что успешным будет считаться уровень изменения орбитального периода астероида-спутника на 73 секунды и более.

"Эта миссия показывает, что NASA старается быть готовым ко всему, что "бросит" в нас Вселенная, - заявил руководитель NASA Билл Нельсон. - NASA доказало, что мы являемся серьезными защитниками планеты. Это переломный момент для защиты планеты и всего человечества, демонстрирующий приверженность (своему делу. - Ред.) исключительной команды NASA и наших партнеров со всего мира".

Запуск зонда DART был произведен с космодрома Ванденберг в Калифорнии 24 ноября 2021 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Стоимость миссии составила 330 млн долларов (340 млн евро). Само столкновение зонда с астероидом произошло 26 сентября.

Европейская миссия Hera

На 2024 год запланирована миссия Европейского космического агентства (ESA) под названием Hera, которая позволит более тщательно изучить последствия столкновения с астероидом.

В настоящее время ученым не известны астероиды, которые в обозримом будущем способны врезаться в Землю. В целом исследователи идентифицировали около 27 тысяч таких небесных тел вблизи нашей планеты. Около 10 тысяч из них имеют диаметр более 140 метров.

В NASA подчеркивают, что до столкновения с зондом DART астероиды Диморф и Дидим не представляли опасности для Земли и что они не представляют ее и сейчас.

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