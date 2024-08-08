NASA ищет возможность возвращения экипажа Starliner на Землю

Американские астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, прилетевшие на МКС в июне в рамках недельной испытательной миссии Starliner, возможно, вернутся на Землю лишь в феврале 2025 года.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ищет возможности возвращения на Землю Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, прибывших на Международную космическую станцию (МКС) в начале июня на первом пилотируемом космическом корабле Starliner и задержавшихся там из-за неисправности маневровых двигателей. Возможно, астронавты смогут вернуться с МКС лишь в феврале 2025 года с экипажем корабля Dragon компании SpaceX, если до тех пор Starliner не признают безопасным для полета на Землю, сообщили в NASA в среду, 7 августа.

В ведомстве отмечают, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов, окончательное решение будет принято на следующей неделе. Как указывает агентство Reuters, после недавней серии испытаний в NASA существуют разногласия по поводу того, грозит ли астронавтам опасность в случае их возвращения на Starliner.

Астронавты прилетели на МКС на 8 дней, но задержались на месяцы

Первая испытательная миссия Starliner компании Boeing, в рамках которой 61-летний Бутч Уилмор и 58-летняя Сунита Уильямс прилетели на МКС, первоначально была рассчитана на 8 дней. Пилотируемый корабль Starliner с двумя американскими астронавтами на борту был запущен 5 июня с мыса Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V United Launch Alliance. Однако во время стыковки с МКС возникли проблемы с двигательной установкой космической капсулы. "После запуска произошли еще две утечки. В какой-то момент отказали пять из 28 корректирующих сопел, используемых для маневрирования", - сообщили в NASA. Из-за технических неисправностей экипаж до сих пор не может вернуться на Землю.

Корпорации Boeing, разработавшей Starliner по заказу NASA и инвестировавшей в проект 1,6 млрд долларов, удалось запустить его к МКС лишь с третьего раза. Первая попытка запуска Starliner была намечена на 6 мая, вторая - на 1 июня. Обе были отменены из-за технических проблем. Целью запуска NASA называет сертификацию корабля, чтобы впоследствии он мог совершать регулярные и безопасные полеты к станции и обратно на Землю.

NASA около 10 лет назад заключила государственно-частное партнерство с Boeing для разработки еще одного космического корабля наряду с Crew Dragon компании Илона Маска для отправки астронавтов в космос. Возвращение Уилмора и Уильямс на Землю на корабле SpaceX станет для Boeing серьезным ударом в конкуренции за контракты NASA, указывает Reuters.