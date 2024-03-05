Crew Dragon c российским космонавтом пристыковался к МКС

Александр Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, который прибыл на МКС в рамках программы совместных полетов РФ и США.

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС) во вторник, 5 марта, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). По его данным, стыковка произошла в 02.28 восточного побережья США (10.28 мск). В экипаж миссии Crew-8 входят три астронавта NASA и космонавт "Роскосмоса" Александр Гребенкин.

Уроженец Кемеровской области стал четвертым российским космонавтом, который отправился на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. Первым космонавтом "Роскосмоса" в рамках данной программы была Анна Кикина, прибывшая на МКС в октябре 2022 года в составе миссии Crew-5.

Россия и США сотрудничают в космосе

"Роскосмос" и NASA 14 июня 2022 года подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС. В рамках программы американские астронавты отправляются на станцию на российских кораблях "Союз", а космонавты "Роскосмоса" - в составе американских миссий. Программа нужна для того, чтобы в случае нештатных ситуаций на МКС присутствовало хотя бы по одному специалисту для российского и американского сегментов.

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