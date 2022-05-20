Космический корабль Starliner компании Boeing успешно начал тестовый полет

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После неудачи в конце 2019 года разработанный Boeing корабль Starliner во второй раз стартовал в направлении МКС. Полет проходит в беспилотном режиме, при удачном его завершении планируется первый старт с астронавтами.
Космический корабль Starliner американской корпорации Boeing успешно начал второй тестовый полет. В пятницу, 20 мая, с помощью тяжелой ракеты-носителя Atlas V он успешно стартовал с мыса Канаверал в американском штате Флорида, вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), заявило Американское аэрокосмическое агентство NASA в Twitter.
Ожидается, что Starliner прибудет на МКС за менее, чем 24 часа, указывается далее. Он должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Как сообщила NASA, корабль уже начал самостоятельный полет и готовится к стыковке со станцией.
Полет корабля проходит в беспилотном режиме, вместо астронавтов на месте капитана находится облаченный в скафандр манекен, названый Роузи (по имени персонажа плакатов, представляющих американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны). Он оснащен датчиками для измерения перегрузок, ожидающих будущих астронавтов. Starliner доставит на МКС более 360 кг предметов снабжения, пробудет там неделю и вернется на Землю.
Свой первый тестовый полет Starliner совершил в декабре 2019 года, на его борту также находилась Роузи. Из-за нештатной ситуации он не смог подняться на необходимую высоту для стыковки с МКС и вернулся на Землю спустя два дня после запуска. Второй тестовый полет планировалось совершить в августе 2021 года, но за три часа до старта его отменили из-за технических проблем. За время между двумя тестовыми полетами в Starliner внесено около 100 корректировок. При успешном испытании NASA может сертифицировать его для первого тестового полета с астронавтами на борту.
Boeing наряду с частной американской компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд долларов. SpaceX уже выполнила четыре миссии по доставке астронавтов на кораблях Crew Dragon.
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