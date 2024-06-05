Boeing запустил к МКС пилотируемый корабль Starliner

Целью запуска NASA называет сертификацию корабля, чтобы впоследствии он мог совершать регулярные и безопасные полеты к станции и обратно на Землю.

Корпорация Boeing с третьего раза запустила к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль Starliner, на борту которого находятся астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс. Как в среду, 5 июня, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сервисе микроблогов Х, аппарат был запущен с мыса Канаверал в штате Флорида с помощью ракеты-носителя Atlas V United Launch Alliance.

Стыковка с МКС запланирована на 6 июня. Астронавты будут находиться на станции примерно неделю. Целью запуска NASA называет сертификацию корабля, чтобы впоследствии он мог совершать регулярные и безопасные полеты к станции и обратно на Землю.

Первая попытка запуска Starliner состоялась 6 мая, вторая - 1 июня. Обе были отменены из-за технических неисправностей. Корабль Starliner разрабатывался корпорацией Boeing по контракту с NASA в рамках государственно-частного партнерства с 2014 года.