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NASA отложило первый запуск пилотируемого корабля Starliner

Александра Иванова
7 мая 2024 г.

Причиной отмены запуска корабля Starliner за два часа до старта стала проблема с клапаном выпуска кислорода у ракеты-носителя.

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Корабль Starliner после отмены запуска на космодроме на мысе Канаверал, 6 мая 2024 года
Корабль Starliner после отмены запуска на космодроме на мысе КанавералФото: Terry Renna/AP Photo/picture alliance

Всего за два часа до старта Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило первый тестовый запуск пилотируемого корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Как сообщают мировые СМИ ранним утром во вторник, 7 мая, причиной стала проблема с клапаном выпуска кислорода ракеты-носителя Atlas-V производства United Launch Alliance (ULA), которая должна была вывести Starliner на орбиту.

Запуск пилотируемого космического корабля Starliner был запланирован на 22:34 по местному времени 6 мая с космодрома на мысе Канаверал. Ожидалось, что астронавты NASA Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс проведут на МКС около недели, после чего вернутся на Землю.

Астронавты NASA Барри "Бутч" Уилмор и Сунита Уильямс
Астронавты NASA Барри "Бутч" Уилмор и Сунита УильямсФото: John Raoux/AP/dpa/picture alliance

Как заявил глава NASA Билл Нельсон в соцсети X, комментируя отмену запуска, его основным приоритетом является безопасность астронавтов. "Мы совершим запуск, когда мы будем готовы", добавил он, не указав конкретной даты."Дайте нам знать, если потребуется одолжить ракету", - прокомментировал этот пост основатель компании SpaceX Илон Маск.

Boeing наряду с компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд долларов. SpaceX уже выполнила несколько миссий по доставке астронавтов на кораблях Crew Dragon.

Как напоминает немецкий еженедельник Der Spiegel, первый запуск корабля Starliner с астронавтами на борту откладывают уже не в первый раз: "Помимо прочего, Boeing пришлось устранять дефекты в парашютах капсулы и ее жгутах проводов, чтобы исключить риск возгорания".

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