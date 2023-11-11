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"Народ заложник ситуации": Пугачева ответила "клеветникам"

Даниил Сотников
11 ноября 2023 г.

Певица Алла Пугачева после поездки в Россию написала пост, в котором выразила надежду, что дождется "победы света над тьмой, добра над злом и правды над клеветой".

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Алла Пугачева (фото из архива)
Певица Алла ПугачеваФото: Sergei Bobylev/TASS/IMAGO

Певица Алла Пугачева в субботу, 11 ноября, опубликовала очередной пост на своей странице в Instagram, в котором, по собственным словам, обратилась к "оголтелым недоличностям, завистникам и клеветникам".

Пугачева не уточнила, в связи с чем решила написать этот пост и кому конкретно он адресован. Ранее СМИ сообщали о ее визите в Москву из Израиля, куда она после начала войны в Украине переехала вместе с мужем Максимом Галкиным.

Обращаясь к "клеветникам", Пугачева заявила, что именно их в прошлом назвала "рабами и холопами" - пост с такими словам, обращенный к людям, которые "ее ненавидят", Пугачева писала в октябре 2022 года.

"Постараюсь дожить до победы света над тьмой"

"Народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью", - написала Пугачева, заявив, что "многомиллионная армия поклонников" ее не предаст.

"Деньги мои считаете? Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час", - продолжила певица, написав, что "не в деньгах счастье". "Свобода - это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой", - написала Пугачева.

"Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах", - закончила пост певица.

Пугачева уехала в Израиль вскоре после начала вторжения войск России в Украину и с тех пор несколько раз ненадолго возвращалась в Москву. В сентябре 2022 года она опубликовала в Instagram обращение к министерству юстиции РФ, в котором попросила признать ее "иностранным агентом" вслед за супругом Максимом Галкиным.

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