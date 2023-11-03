Алла Пугачева приехала из Израиля в Москву

Алла Пугачева вместе с семьей переселилась в Израиль после начала войны в Украине. С тех пор она несколько раз ненадолго приезжала в Москву. С чем связан нынешний приезд певицы и долго ли он продлится, неизвестно.

Певица Алла Пугачева, которая в 2022 году вместе со своим мужем Максимом Галкиным переселилась из России в Израиль, приехала в Москву. Информацию об этом, распространенную накануне рядом российских СМИ, в пятницу, 3 ноября, подтвердила ТАСС помощница Пугачевой Елена Чупракова.

По ее словам, певица прибыла в Россию 2 ноября, а на какой срок - неизвестно. Чупракова не уточнила также причины приезда.

Алла Пугачева уехала в Израиль вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и с тех пор несколько раз ненадолго возвращалась в Москву.

В сентябре 2022 года Пугачева опубликовала в Instagram обращение к министерству юстиции РФ, в котором попросила признать ее "иностранным агентом" вслед за супругом Максимом Галкиным.

После нападения террористической организации ХАМАС на Израиль Галкин опубликовал в соцсетях видео, в котором рассказал, что семья живет в Израиле уже более полутора лет, "чувствуют себя здесь своими" и не собираются никуда уезжать.

В Госдуме считают, что преследовать Пугачеву не за что

Весной 2022 года в российских прокремлевских СМИ в адрес знаменитой певицы поднялась волна критики, а глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить ее на предмет финансирования ВСУ, заявив о связи Пугачевой с западными спецслужбами.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил 3 ноября изданию Lenta.ru, что с точки зрения закона претензий к Алле Пугачевой нет и преследовать ее не за что.

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