Пугачева ответила критикам: "Были холопами, стали рабами"

"Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла", - написала певица, которая, по данным СМИ, покинула Россию.

Российская певица Алла Пугачева обратилась к людям, которые "ее ненавидят", со словами "были холопами, стали рабами". Пост был опубликован в социальных сетях Пугачевой во вторник, 4 октября.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева. Она не уточнила, кому именно адресованы ее слова.

Ранее Пугачева ответила критиковавшему ее режиссеру Никите Михалкову словами главной героини его фильма "Раба любви": "Господа. Господа, вы - звери. Господа, вы будете прокляты своей страной, солдаты".

Отъезд Пугачевой из России

В конце сентября источники прокремлевских СМИ "Известия" и "Пятый канал" сообщили, что Пугачева, которая возвращалась в Россию в августе, вновь покинула страну. Сама певица, ее представитель и муж Максим Галкин не комментировали эту информацию.

Telegram-канал Mash утверждал, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы выставить на продажу дом в Московской области. После этого пропагандистские Telegram-каналы распространили видео, снятое у тeлeцeнтра "Останкино" в Москве, где на стену спроецировали надпись "Алла, так ***** (зачем) ты вообще приезжала?"

Пугачева попросила признать ее "иноагентом"

В сентябре Пугачева попросила министерство юстиции России объявить ее "иностранным агентом" вслед за Максимом Галкиным, которого включили в реестр "иноагентов" за день до этого. В обращении она назвала Галкина "настоящим патриотом России", который желает своей стране "мирной жизни, свободы слова" и "прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели". Максим Галкин неоднократно выступал против войны, с осуждением вторжения и действий российского руководства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале сентября говорил, что Галкин делал "очень плохие заявления" и что "ему явно с нами не по пути".

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