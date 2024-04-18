На западе Германии продается бункер времен холодной войны

Убежище 1967 года - настоящая капсула времен холодной войны! Бункер выставлен на продажу за 700 тысяч евро.

В лесных зарослях к юго-западу от городка Ксантен в земле Северный Рейн - Вестфалия находится неприметная крутая лестница, ведущая на двенадцать метров под землю к массивной стальной двери. А за дверью скрывается настоящий лабиринт площадью 850 квадратных метров с бетонными потолками толщиной четыре метра.

Площадь бункера - 850 квадратных метров Фото: Fabian Strauch/picture alliance/dpa

Это убежище от радиационных осадков, стратегически расположенное среди полей и лесов. Настоящая капсула времен холодной войны! Она выставлена на продажу за 700 тысяч евро.

Сохранность оборудования поражает

Бункер был построен в 1967 году вооруженными силами ФРГ в качестве узла телекоммуникационной сети и отлично сохранился. Распределительные щиты и трансформаторы, которые когда-то были частью военного комплекса, до сих пор находятся в хорошем состоянии. Время практически не тронуло электрику, сантехнические и вентиляционные системы. Последний военнослужащий бундесвера покинул бункер в 2001 году.

Электрика и сантехника отлично сохранились Фото: picture alliance/dpa

Продавец особо выделяет историческое очарование постройки и огромный потенциал для идей по индивидуальному использованию. К объекту относится земельный участок площадью около 9,1 тысячи квадратных метров.

Древнеримские постройки, набеги викингов и средневековые споры

В объявлении о продаже бункера подчеркивается историческое значение Ксантена . Чем же знаменит этот населенный пункт на Нижнем Рейне? Прежде всего, своим археологическим парком. В этом музее под открытым небом представлены как оригинальные, так и воссозданные архитектурные памятники древнеримского города Колония Ульпия Траяна, основанного на территории нынешнего Ксантена в I веке нашей эры.

Кроме того, в честь городка названы Ксантенские анналы - средневековые латиноязычные записи, рассказывающие историю Франкского государства с 790 по 873 год. Эти документы раскрывают подробности набегов викингов на Фрисландию и Лотарингию.

Наконец, в ноябре 1614 года в Ксантене был подписан Ксантенский мир, ставивший целью урегулировать спор маркграфства Бранденбург и княжества Пфальц-Нойбург за герцогство Юлих-Клеве-Берг. Впрочем, уладить спор окончательно удалось лишь полвека спустя, в 1666 году.

Конопля вместо фейерверков

Владелец земельного участка пытался продать бункер еще несколько лет назад, поскольку тот доставил немало хлопот. Тогда землю на три года взяла в аренду группа жителей Нидерландов. Они якобы собирались использовать бункер для хранения пиротехники. Но через некоторое время в лес нагрянула полиция! Оказалось, что вместо склада пиротехнических изделий в убежище оборудовали плантацию конопли.