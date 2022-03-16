Лауреатом Притцкеровской премии впервые стал архитектор из Африки

Лауреатом Притцкеровской премии в 2022 году стал архитектор Дьебеду Франсис Кере. Такое решение жюри огласило во вторник, 15 марта. Награда, считающаяся аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры, впервые досталась африканцу.

Уроженец Буркина-Фасо, ныне живущий в Берлине, является "пионером архитектуры в странах с крайним дефицитом", говорится в заявлении оргкомитета премии. Жюри особо выделило "красоту, скромность, смелость и изобретательность" его работ. Кере "интуитивно понимает, что в архитектуре речь идет не об объекте, а о цели; не о конечном продукте, а о процессе", отмечается далее.

"Я надеюсь изменить парадигму, подтолкнуть людей к мечтам и преодолению вызывов", - заявил 56-летний архитектор. Не надо тратить ресурсы впустую, только потому что ты богат и можешь себе это позволить. Но не надо отказываться от мечты создавать качественные вещи, даже если ты бедный человек, объяснил Кере свое кредо. "Каждый заслуживает качества, роскоши и комфорта", - указал он. "Мы взаимосвязаны, вопросы климата, демократии и дефицита волнуют всех нас", - добавил архитектор.

Работы Кере - на трех континентах

За свою карьеру Кере работал над проектами как на родине, так и за ее пределами - в Кении, Мали, Уганде, а также Германии и США. Среди его творений - школы, учреждения здравоохранения, общественные здания и пространства. В своей деятельности архитектор делает ставку на местные материалы и традиционные ремесла.

Примером может служить здание начальной школы на его родине, в деревне Гандо, воздвигнутое в 2001 году. В строительстве применялась глина в сочетании с цементом, а широкая приподнятая металлическая крыша способствует естественной вентиляции, позволяя обходиться без кондиционеров. Кроме того, Кере задействовал местных жителей на этапах проектирования и строительства.

Начальная школа в деревне Гандо в Буркина-Фасо

Среди прежних лауреатов архитектурного "Нобеля" - двое немцев

Престижная награда, учрежденная семьей Притцкеров, присуждается ежегодно за достижения в области архитектуры. Размер премии, вручаемой с 1979 года, составляет 100 тысяч долларов (около 91 тысячи евро).

Ее лауреатами дважды становились немцы. В 1986 году архитектурную награду получил автор часовни "Мадонна в развалинах" в Кельне Готфрид Бём (Gottfried Böhm), а в 2015-м премии посмертно был удостоен создатель крыши Олимпийского стадиона в Мюнхене Фрай Отто (Frei Otto).

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