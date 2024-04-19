В замке императрицы Сисси продается квартира

Двухуровневые апартаменты на верхнем этаже замка Поссенхофен, где провела детство и юность императрица Австрии Елизавета, стоят больше пяти миллионов евро. Что входит в эту стоимость?

Принцесса Елизавета Баварская, ставшая затем австрийской императрицей (Kaiserin Elisabeth von Österreich) и больше известная под уменьшительным именем Сисси, провела свое детство и юность в старинном замке Поссенхофен на берегу Штарнбергского озера, что в 30 километрах от Мюнхена - столицы Баварии. Сегодня эта старинная постройка с четырьмя угловыми зубчатыми башнями разделена на несколько квартир, одна из которых выставлена на продажу.

Тот, кто хочет жить как императрица Сисси, может прямо сейчас прибрести двухуровневую квартиру площадью 270 квадратных метров. В ней пять с половиной комнат, три спальни, три ванных комнаты, два балкона и несколько других помещений. В одной из спален до сих пор сохранилась оригинальная круглая печь времен Сисси, облицованная белым кафелем.



По этой лестнице бегала девочкой будущая императрица Австрии Фото: RIEDEL Immobilien GmbH

Мюнхенское агентство недвижимости, которое продает эту "квартиру с историей", оценило ее в 5,2 миллиона евро.

Что еще получит покупатель квартиры в замке Сисси за эту цену?

Как сообщается в объявлении о продаже на сайте агентства, квартира занимает весь третий этаж старинного здания. Именно здесь, в так называемом Старом замке, построенном в 1563 году и купленном отцом Сисси, герцогом баварским Максимилианом Иосифом в 1834 году, располагались спальни и приватные комнаты членов семьи. Принцесса любила проводить здесь лето и многократно приезжала сюда уже будучи императрицей.

Сегодня в выставленную на продажу квартиру ведет внутренняя парадная лестница с деревянными резными перилами и красными ковровыми дорожками. Высота потолка, украшенного лепниной, - около четырех метров. На полу уложен художественный паркет из ценных пород дерева. Самое маленькое помещение в квартире - чуть меньше двух квадратных метров, и оно отведено под туалет. А самая просторная и нарядная комната - так называемый Большой салон площадью 59 квадратных метров. Оттуда можно попасть в Малый салон или в столовую и примыкающую к ней кухню. Комнату украшает открытый камин. Напротив него - большие окна и выход на балкон. Отсюда, как и из практически всех окон, открываются виды на парк, озеро и заснеженные вершины Альп.

Место для отдыха в одной из угловых башен замка Фото: RIEDEL Immobilien GmbH

Мансарда площадью 252 квадратных метра, расположенная над жилыми комнатами, пока не обустроена, что, по мнению продавца, открывает "возможности для дизайнерских решений".

Сколько стоит жизнь в замке Сисси?

В заявленную стоимость недвижимости (5,2 миллиона евро) включены 90 тысяч за три парковочных места. Плюс к этому нужно будет оплатить риэлторские услуги - 2,38 процента от общей стоимости сделки. Если говорить о ежемесячных расходах на содержание квартиры, то на данный момент они составляют 3074 евро (включая отопление).

Продажа квартир в замковой резиденции Поссенхофен - не редкость. Согласно публикациям в прессе, аналогичная двухуровневая квартира, но расположенная в другом крыле здания, продавалась в мае 2020 года за 2,3 миллиона евро. До этого трехкомнатную квартиру площадью 98 квадратных метров по соседству можно было купить в декабре 2019 года почти за миллион. Всего в этом старинном комплексе, внесенном в список памятников архитектуры, - около 30 жилых квартир.

Став императрицей, Сисси 23 раза возвращалась в замок своего детства Фото: Fine Art Images/Heritage Images/IMAGO

Вокруг замка раскинулся парк с частным доступом к озеру. С берега виден единственный остров. На нем растут десятки розовых кустов, среди которых сохранилась и маленькая королевская вилла - так называемое "Казино". Говорят, что король Баварии Людвиг II и его кузина Сисси часто прогуливались там вдоль цветников. Также гостями идиллического острова были Рихард Вагнер и российская императрица Мария Александровна, супруга Александра II.