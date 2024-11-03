На президентских выборах в Молдове побеждает Санду

Действующий проевропейский президент Молдовы Майя Санду побеждает своего оппонента, экс-генпрокурора страны Александра Стояногло во втором туре президентских выборов, прошедшем в воскресенье, 3 ноября. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии , подсчитавшей более 98 процентов голосов избирателей.

Санду предварительно набирает 54,94 процента голосов, тогда как Стояногло, представляющий оппозиционную, пророссийскую Партию социалистов, - 45,06 процента. Еще некоторое время назад лидировал Стояногло, но партия Санду выражала "легкий оптимизм" по поводу того, что тенденция может измениться после подсчета голосов избирателей, проживающих за рубежом, отмечает агентство AFP.

"Молдова, сегодня вы одержали победу. Вместе мы продемонстрировали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему", - написала Санду в соцсети X.

По данным ЦИК, во втором туре президентских выборов проголосовали почти 1,7 миллиона человек, то есть более 54 процентов избирателей.

Первый тур выиграла Санду, однако она не набрала абсолютного большинства голосов, чтобы одержать полную победу. Президентские выборы в Молдове определят, будет ли будущий внешнеполитический курс страны проевропейским или пророссийским, указывает AFP.

Россию обвинили в "массовом вмешательстве" в выборы

Советник президента по национальной безопасности Станислав Секриеру в день второго тура обвинил Россию в "массовом вмешательстве" в процесс голосования. Эта попытка способна исказить результат, указал Секриеру. Так, официальный Кишинев рассматривает ложные тревоги о бомбах на избирательных участках в нескольких городах Великобритании и Германии "как часть продолжающегося российского вмешательства", подчеркнул молдавский чиновник.

Молдавские власти также расследуют возможную организованную перевозку избирателей на участки в Азербайджан, Беларусь и Турцию самолетами из Москвы с целью участия в голосовании в выборах президента Молдовы. Об этом сообщает молдавская полиция.

Референдум о евроинтеграции

Одновременно с первым туром выборов президента в Молдове прошел референдум о вступлении в Евросоюз. Сторонники евроинтеграции одержали победу с перевесом менее одного процента. Партия коммунистов Республики Молдовы оспорила итоги плебисцита, но Конституционный суд утвердил результаты.

Таким образом, в конституцию страны будут внесены поправки. В частности, в документе зафиксируют, что "европейская интеграция является стратегической целью Республики Молдова".