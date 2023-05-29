Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 мая.

На 461-й день полномасштабного военного вторжения России в Украинуроссийские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 30 мая (время московское).

Москву атаковали беспилотники

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столице РФ утром 30 мая. "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал", - написал Собянин в Telegram-канале.

Источники ТАСС и РИА "Новости" называли несколько адресов: улицу Атласова в Новой Москве, Профсоюзную улицу. Сотрудники силовых структур рассказали ТАСС и о возможных взрывах на Ленинском проспекте. Telegram-канал Baza пишет, что в Подмосковье за утро были сбиты более десяти беспилотников, большинство из них - в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить его стране системы противовоздушной обороны и раннего оповещения, пишет ежедневное издание Chosun Ilbo. "Я знаю, что в вопросе поддержки существует множество ограничений по вооружениям, но эти принципы не должны применяться к оборонительным системам и оборудованию, предназначенному для защиты", - приводит южнокорейское издание слова главы украинского государства. Украине необходим "защитный щит" для восстановления страны, объяснил Зеленский.

Сеул является крупным игроком на рынке вооружений, однако до сих пор Южная Корея исключала возможность поставки летальных вооружений Киеву, ссылаясь на отношения с Россией и влияние Москвы на Северную Корею, указывает Reuters.

Министр обороны Украины предложил ФРГ присоединиться к "коалиции истребителей"

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Истребитель Eurofighter Typhoon Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил Германии присоединиться к "коалиции истребителей", начав совместно с Великобританией обучать украинских пилотов на истребителях Eurofighter. "Если бы Великобритания и ФРГ объединили свои возможности в отношении Eurofighter, это было бы важным шагом", - сказал Резников в интервью изданиям медиагруппы Funke, которое публикуется 30 мая.

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что Дания и Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, переговоры об этом ведутся также с Польшей и Бельгией. "И мы обсуждаем с нашими шведскими друзьями, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - добавил Резников. По его словам, всего Украине нужно около 120 истребителей, большинство из которых должны составлять F-16, но "Eurofighter и Gripen также помогут".

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) 23 мая исключил возможность широкого участия Германии в "коалиции истребителей" для Украины. "У нас попросту нет самолетов F-16 и мы не особенно могли бы помочь в обучении пилотов", - объяснил он тогда.

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За истекшие сутки российские войска совершили 10 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 48 взрывов и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Эсманской общине поврежден склад агропредприятия.

Власти: Уничтожены более 20 атаковавших Киев БПЛА

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В воздушном пространстве Киева уничтожено более 20 запущенных Россией беспилотников, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В то же время при пожаре в многоквартирном доме, пострадавшем от падения обломков, погиб один человек, еще трое травмированы, добавил Попко. По словам мэра Виталия Кличко, из этого здания были эвакуированы 20 человек.

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Россия в последние дни направляет на Киев большую часть ракет и дронов, выпускаемых по Украине, констатирует американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. По данным украинского Генштаба, 28-29 мая система ПВО перехватила 11 ракет для комплексов "Искандер", 40 крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов Shahed, выпущенных армией РФ по Киеву и Киевской области.

Ранее в ISW предположили, что Россия начала новую массированную воздушную кампанию против Украины, пытаясь подорвать ее способность к контрнаступлению. Однако такая концентрация усилий на Киеве, вероятно, еще больше ограничивает возможность ВС РФ в действительности сорвать контрнаступление ВСУ с помощью ударов с воздуха, отмечают аналитики института.

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В Святошинском районе Киева обломки упали на территорию одного из предприятий, передала городская администрация. На месте происшествия работают все экстренные службы. Власти уточняют данные о разрушениях и пострадавших.

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Власти Киева зафиксировали падение обломков в Подольском и Днепровском районах. Городская военная администрация привела подробности аналогичной ситуации в Голосеевском районе - там в многоэтажном жилом доме выбиты окна и двери в нескольких квартирах. По словам мэра, в здании вспыхнул пожар, из дома эвакуируют жильцов, обнаружена потерпевшая.

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В Дарницком, Печерском и Голосеевском районах Киева зафиксировано падение обломков, передала городская военная администрация вскоре после сообщения областных властей о появлении в области беспилотников. В Дарницком районе инцидент привел к пожару в частном доме, в Печерском - возгоранию трех автомобилей, а в Голосеевском пострадал один человек, уточнил мэр столицы Виталий Кличко.

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Делегация из Китая в Киеве (17 мая 2023 года) Фото: Ukrainian Foreign Ministry Press Office/AP/dpa/picture alliance/dpa/

Министерство иностранных дел Китая отрицает, что спецпредставитель этой страны Ли Хуэй в рамках европейского турне призывал к признанию оккупированных территорий российскими. "Ни одна страна не утверждала", что китайский посланник "сделал заявления, о которых сообщала The Wall Street Journal", заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Американская газета написала о позиции китайского дипломата 26 мая. На следующий день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о предложениях посланника Китая.

В Киевской области работает система ПВО

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В Киевской области зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов, запущенных российской стороной, сообщила региональная военная администрация. В регионе работает система противовоздушной обороны.

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В ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего были приняты решения о сроках движения украинских войск, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Несколькими днями ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью британской медиакомпании BBC, что страна готова к началу давно ожидаемого контрнаступления, однако отказался называть конкретные даты.

Дания направит в фонд поддержки Украины 2,4 миллиарда евро за 2 года

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Дания увеличивает финансирование созданного в марте фонда поддержки Украины, сообщило министерство обороны королевства. В нынешнем году в фонд должны быть добавлены 7,5 млрд датских крон (около 1 млрд евро),в 2024-м - еще 10,4 млрд крон (около 1,4 млрд евро). "Война в Украине находится на критическом этапе, на поле боя сложилась серьезная ситуация, поэтому Украина нуждается во всей возможной поддержке", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Копенгаген за это решение. Теперь общая сумма оборонной помощи от Дании составит более 4,7 млрд долларов США (4,3 млрд евро), пояснил украинский лидер.

Хроника событий 29 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 мая 00.00 - 13.59 >>>

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