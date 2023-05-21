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Американский истребитель F-16Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
КонфликтыУкраина

Москва грозит "ответными мерами" в случае удара по Крыму

Александра Иванова
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 22 мая.

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На 453-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 22 мая (время московское).

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Возможные удары ВСУ по территории Крыма с использованием американских истребителей F-16 будут расценены Москвой как нападение на один из регионов России. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. "Я хотел бы предостеречь представителей администрации (президента США Джо Байдена. - Ред.) от необдуманных суждений о Крыме, особенно в плане "благословения" киевского режима на воздушные атаки на полуостров. Напомню, что удары по этой территории рассматриваются нами как нападение на любой другой регион Российской Федерации. Важно, чтобы Соединенные Штаты были полностью осведомлены об ответных мерах России", - написал Антонов в Telegram-канале посольства РФ в США.

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В ряде регионов Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, объявлена масштабная воздушная тревога. Как сообщает онлайн-издание "РБК-Украина"со ссылкой на мониторинговые паблики, причиной для объявления воздушной тревоги стали пуски крылатых ракет с акватории Каспийского моря.

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ЧВК "Вагнер" передает позиции под Бахмутом Минобороны РФ и с 25 мая покидает зону боевых действий. Такое заявление опубликовала в Telegram пресс-служба основателя военной компании Евгения Пригожина в ответ на вопрос о том, действительно ли ЧВК начала штурм населенного пункта Хромово.

"С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнер" на переднем крае не будет, до тех пор, пока мы не пройдем переформирование, и дооснащение, и дообучение. Поэтому все вбросы о том, что ЧВК "Вагнер" что-то штурмует, будут фейки в ближайшие два месяца", - говорит Пригожин на аудиозаписи.

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В ночь на 22 мая в Грайворонском городском округе на здание администрации сельского поселения села Головчино с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, в результате инцидента загорелась крыша, пострадавших нет.

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В двух населенных пунктах Волоконовского района Белгородской области в результате обстрелов было нарушено энергоснабжение, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, частично без света остаются село Тишанка и хутор Шаховка", - написал он в Telegram, обвинив в обстрелах ВСУ.

Над Черным морем у Одессы уничтожен беспилотник РФ

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Поздно вечером 21 мая Россия совершила атаку Одесской области при помощи боевого беспилотника, сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

Черноморское побережье в Одессе (фото из архива)
Черноморское побережье в Одессе (фото из архива) Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/abaca/picture alliance

Как отмечается в посте, дрон был сбит над Черным морем силами украинской ПВО. Как уточняет украинское онлайн-издание Liga.net, воздушная тревога была объявлена в Одессе и области в 21:58 по местному времени, взрыв был слышен в городе спустя примерно две минуты.

Хроника событий 21 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 21 мая 00.00 - 13.59 >>>

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