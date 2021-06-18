 Московский депутат Кетеван Хараидзе прекратила голодовку в СИЗО | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2021

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Россия

Московский депутат Кетеван Хараидзе прекратила голодовку в СИЗО

Адвокат мундепа Хараидзе сообщила, что та чувствует себя хорошо. Суд до сих пор не назначил рассмотрение апелляции, указала далее Евгения Григорьева.

СИЗО в России

Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе, собиравшаяся баллотироваться на выборах в Госдуму и задержанная по обвинению в мошенничестве, объявила о прекращении голодовки, которую она начала в знак протеста против уголовного преследования. Об этом в четверг, 1 июля, сообщила журналистам ее адвокат Евгения Григорьева.

"Сегодня была у Кетеван. Кети чувствует себя хорошо, голодовку прекратила 28 июня", - цитирует ТАСС слова юриста. Григорьева также сообщила, что за время пребывания в СИЗО и голодовки Хараидзе ослабла, у нее "сильнейший стресс всего этого беззакония". "Апелляционную жалобу к рассмотрению так и не назначили, несмотря на резонанс. Если до пятницы ничего не изменится, подаем жалобы в квалификационную коллегию судей и председателю Мосгорсуда", - отметила далее Григорьева.

Хараидзе собиралась баллотироваться в Госдуму

В середине мая Кетеван Хараидзе объявила, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в сентябре. В ночь на 18 июня у нее дома прошел обыск, затем политика увезли на допрос в Следственный комитет. Ей предъявили обвинение в мошенничестве "с причинением ущерба в особо крупном размере".

19 июня Хамовнический суд Москвы постановил отправить Хараидзе в СИЗО на два месяца, после чего политик объявила голодовку. Глава ее штаба Екатерина Успенская сообщила, что Хараидзе обвиняют в лишении гражданина права на жилое помещение. Как утверждает следствие, депутат препятствовала вводу в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе. Сама Хараидзе говорила, что дом построили с нарушениями и без канализации.

В России задерживают возможных кандидатов на выборах в Госдуму

В России в последнее время прошла серия задержаний возможных кандидатов на выборах в Госдуму. Так, 1 июня был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков, который был объявлен подозреваемым по уголовному делу о неуплате аренды и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы. Через два дня он был выпущен из СИЗО и затем покинул Россию из-за угрозы ареста. 7 июня оппозиционный политик объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру от партии "Яблоко" на сентябрьских выборах, как планировал ранее.

Кроме того, 9 июня в Санкт-Петербурге по обвинению "в призывах к терроризму" задержали блогера Юрия Хованского, он арестован до 8 августа по делу об оправдании терроризма. В ЛДПР заявили о связи задержания с кампанией по думским выборам. Наконец, 17 июня задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

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    Автор: Сергей Елкин


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