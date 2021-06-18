 В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе | Новости из Германии о России | DW | 18.06.2021

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Россия

В Москве задержана муниципальный депутат Кетеван Хараидзе

После обыска и изъятия техники в квартире депутата Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе доставили в Следственный комитет. На протяжении нескольких часов к ней не пускали адвоката.

Московский Кремль

В Москве задержали депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. В ночь на пятницу, 18 июня, ее забрали на допрос в Следственный комитет, сообщает "ОВД-Инфо". До этого на протяжении нескольких часов в квартире муниципального политика проходил обыск. У Хараидзе изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры из пальто. В разговоре с проживающей по соседству Варварой Горностаевой, депутат заявила, что не клала эту сумму денег в пальто.

"ОДВ-Инфо" направила в Следственный комитет адвоката Евгению Григорьеву, на протяжении нескольких часов ее отказывались допустить к задержанной. Около 8 часов мск координатор правовой помощи "ОВД-Инфо" Анна Ромащенко сообщила, что Григорьеву пропустили к Хараидзе. Глава избирательного штаба Хараидзе Екатерина Успенская сообщила, что после задержания никаких следственных действий не проводится. "Хараидзе проходит как свидетель по какому-то делу, вчера делала прививку от ковида и боится побочных эффектов", - указала она.

В мае Кетеван Хараидзе объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу, которые пройдут в сентябре.

Задержания потенциальных кандидатов на выборах в Госдуму

Это не первое задержание возможного кандидата на выборах в Госдуму. 1 июня в Москве был задержан оппозиционер Дмитрий Гудков, который был объявлен подозреваемым по уголовному делу о неуплате аренды и причинении ущерба департаменту городского имущества Москвы. Через два дня он был выпущен из СИЗО и затем покинул Россию из-за угрозы ареста. 7 июня оппозиционный политик объявил, что не станет выдвигать свою кандидатуру от партии "Яблоко" на сентябрьских выборах, как планировал ранее.

9 июня в Санкт-Петербурге по обвинению в призывах к терроризму задержали блогера Юрия Хованского. В ЛДПР заявили о связи задержания с кампанией по думским выборам. 17 июня задержан депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о покушении на незаконный оборот наркотиков. Следствие утверждает, что в марте Резник незаконного приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма.

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